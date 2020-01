Hıncal Uluç'tan Beşiktaş Başkanı'na: Medya maydanozu, ağız ishali!

Sabah yazarı Hıncal Uluç, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın Fenerbahçe basketbol takımının şampiyon olduğu, Türk Hava Yolları'nın Euroleague hakkındaki "hırsızlık organizasyonu" yorumlarına "ağız ishali" diyerek tepki gösterdi. Orman'ın medyada sıkça görülmesini "medya maydanozluğu" olarak nitelendiren Uluç, "Her gün manşet olmak, her gün gazetelerde resmini görmek için her gün konuşan, her konuda konuşan medya maydanozu Fikret Orman, Beşiktaş'ın değil, Boğaz Köprüsü'ne Avrupa Şampiyonluğu için asılan Fener bayrağını yakan o karanlık kişilerin başkanı sanki..." ifadesini kullandı.

Ryan Babel'in gözünden

Beşiktaş şampiyonluğu

Hıncal Uluç'un Sabah gazetesinin bugünkü (2 Haziran 2017) nüshasında yayımlanan "Orman hasta!.." başlıklı yazısı şöyle:

Her gün manşet olmak, her gün gazetelerde resmini görmek için her gün konuşan, her konuda konuşan medya maydanozu Fikret Orman, Beşiktaş'ın değil, Boğazköprüsü'ne Avrupa Şampiyonluğu için asılan Fener bayrağını yakan o karanlık kişilerin başkanı sanki..

Düşünün..

Sponsoru Türk Hava Yolları.. Şampiyonu bir Türk takımı olan kupa için "HırsızlıkOrganizasyonu" demiş bu defa da..

Adam maydanoz falan değil. Lafımı geri alıyorum. O, acil tedavi görmesi gereken bir hasta..

"Ağız İshali!.."