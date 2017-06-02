T24 LogoT24 Logo
Spor

Hıncal Uluç'tan Beşiktaş Başkanı'na: Medya maydanozu, ağız ishali!

"Sponsoru Türk Hava Yolları.. Şampiyonu bir Türk takımı olan kupa için 'Hırsızlık Organizasyonu' demiş"

02 Haziran 2017 14:52

Sabah yazarı Hıncal Uluç, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın Fenerbahçe basketbol takımının şampiyon olduğu, Türk Hava Yolları'nın Euroleague hakkındaki "hırsızlık organizasyonu" yorumlarına "ağız ishali" diyerek tepki gösterdi. Orman'ın medyada sıkça görülmesini "medya maydanozluğu" olarak nitelendiren Uluç, "Her gün manşet olmak, her gün gazetelerde resmini görmek için her gün konuşan, her konuda konuşan medya maydanozu Fikret Orman, Beşiktaş'ın değil, Boğaz Köprüsü'ne Avrupa Şampiyonluğu için asılan Fener bayrağını yakan o karanlık kişilerin başkanı sanki..." ifadesini kullandı.

Ryan Babel'in gözünden
Beşiktaş şampiyonluğu

Hıncal Uluç'un Sabah gazetesinin bugünkü (2 Haziran 2017) nüshasında yayımlanan "Orman hasta!.." başlıklı yazısı şöyle:

Her gün manşet olmak, her gün gazetelerde resmini görmek için her gün konuşan, her konuda konuşan medya maydanozu Fikret Orman, Beşiktaş'ın değil, Boğazköprüsü'ne Avrupa Şampiyonluğu için asılan Fener bayrağını yakan o karanlık kişilerin başkanı sanki..
Düşünün..
Sponsoru Türk Hava Yolları.. Şampiyonu bir Türk takımı olan kupa için "HırsızlıkOrganizasyonu" demiş bu defa da..
Adam maydanoz falan değil. Lafımı geri alıyorum. O, acil tedavi görmesi gereken bir hasta..
"Ağız İshali!.."

ETİKETLER

hıncal uluçfikret ormanbeşiktaşeuroleaguefenerbahçebayrak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24