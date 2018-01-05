Hıncal Uluç'tan Ahmet Hakan'a: Haber merkezi sorumlusu seni mahcup etti!

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, Ahmet Hakan'ın Kanal D Haber'i sunarken, İran Devrimi'yle ilgili yanlış bilgi verdiğini söyleyerek, "Ana haber sunucusu, İran devrimi için hem de iki kez, tane tane '18 sene önce' diyor.. Oysa İran Devrimi 1979'da.. Yani 38 sene önce.. O haberi öyle yazıp ünlü sunucuyu mahcup eden Haber Merkezi sorumlusu kim? Bu metinlerden sorumlu kimse yok mu?" dedi.

Hıncal Uluç'un Sabah'taki yazısından (5 Ocak 2018) ilgili bölüm şöyle:

Ankara'da ayni gece iki ayrı kahvehane basılmış ve taranmış.. Görüntüleri izliyoruz.

Dikkatimi çekti.. İki ayrı semtteki iki kahvehanenin adı ayni..

Ama haberi yazan kişi farkında değil.. Yani bir intikam baskını sanki.. Önemli, ölü veyaralılar var çünkü.

Onlara haber değil, şiddet görüntüsü lazım sanki. O da işte, iki tane birden. Ötesi önemli değil..

Ana haber sunucusu, İran devrimi için hem de iki kez, tane tane "18 sene önce" diyor.. Oysa İran Devrimi 1979'da.. Yani 38 sene önce.. O haberi öyle yazıp ünlü sunucuyu mahcup eden Haber Merkezi sorumlusu kim?. Bu metinlerden sorumlu kimse yok mu?.

Anlattıklarımın ikisi de Kanal D Ana Haber'de.. "On sekiz" diyen sunucu da Sevgili Kardeşim Ahmet Hakan!..