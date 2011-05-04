Hıncal Uluç'a üniversitede 'su testisi' protestosu

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Fen Fakültesi konferans salonunda, EGE- KOOP ve İletişim Fakültesi’nin ortaklaşa düzenlediği Medya Okur Yazarlığı konferansına, EGE- KOOP Genel Başkanı Hüseyin Arslan, EGE- KOOP Danışma Kurulu Başkanı ve gazeteci Öcal Uluç, gazeteci Hıncal Uluç ve öğretim üyesi Yrd.Doç. Oğuzhan Kavaklı katıldı. Hüseyin Arslan’ın konuşmasından sonra kürsüye çıkan Hıncal Uluç konuşmasına başlamak üzereyken, panele katılanlar arasından Biyoloji Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Hande Yetke ayağa kalktı. Yetke, "Hıncal Bey, size bir şey sormak istiyorum? Defne Joy Foster’ın ölümünden sonra yazdığınız yazı ne kadar doğru?" dedikten sonra yaklaşık 15 kişilik kız öğrenci grubu ayağa kalkarak düdük çalmaya başladı. Ellerindeki ’Kadın yapınca su testisi, erkek yapınca kerata’, ’Batsın ahlakın batsın’, ’Yaptığın basın özgürlüğü değil, kadın düşmanlığı’ dövizlerini kaldıran grup, Uluç’u protesto etti. Sloganlar atarak düdük çalan grup, Hıncal Uluç’un konuşmasını engelledi. Grup adına konuşan Hande Yetke, "Bu ülkede her gün 5 kadın öldürülüyor veya tecavüze uğruyor. Bu öldürmelerin nedenleri kıskançlık veya aşk. Biz artık öldürülmek ve tecavüze uğramak istemiyoruz. Hıncal Uluç’un Defne Joy Foster üzerine yazdığı yazıyı kınıyoruz. Biz üniversitemizde Uluç’u istemiyoruz" dedi. Yaklaşık yarım saat süren protestoda, Uluç konuşmasını yapamadan salondan ayrıldı. Protestocu gruba herhangi bir müdahale olmadı.Protestocu kızların yanına gelen Bornova Belediye Başkanı CHP’li Kamil Okyay Sındır, "Yaptığınız protestoyu anlıyorum. Haklı da buluyorum. Ancak bunun bir sınırı olmalı. Yaptığınz protesto amacına ulaştı. Bu kadar yeter" diye konuştu.Salondan çıkan grup, dışarıda da düdük çalıp sloganlar attıktan sonra olaysız dağıldı.