Hıncal Uluç: Yoksa tribünden her işine karışan "Ağalar"ın mı izin vermediler; emir kulu olma Erol, teknik direktör ol

Sabah yazarı Hıncal Uluç, Fenerbahçe teknik direktörü Erol BuIut'un performansını değerlendirdi. Uluç, Bulut'un oyuncu tercihlerini eleştirirken "Yoksa tribünden her işine karışan "Ağalar"ın mı izin vermediler; emir kulu olma Erol, teknik direktör ol" diye yazdı.

Uluç, "Einstein 'Delilik, aynı şeyleri tekrar tekrar yapıp farklı sonuçlar beklemektir' demiş. Bunları daha kaç kez deneyeceksin Erol! Riske et, korkma yahu. Riske et. O beş para etmezleri tekrar tekrar deneyeceğine, mesela Gökhan'ı, evet Gökhan Gönül'ü ya da Ozan Tufan'ı, kafayla, ayakla topa harika vuran adamlar olarak koysana santrafora yüreğini görelim. Hem gol atar, hem hücumu yönetirler. Gene Einstein Erol. Gene Einstein: 'Zekânın gerçek göstergesi hayal gücüdür, bilgi değil. Bu yüzden hayal gücünüzün hantallaşmasına izin vermeyin.'" ifadelerini kullandı.

"Ali Koç ihsan ettiği kadar o takımın başındaymış gibi görünmeye devam mı edeceksin?" diyen Uluç şöyle devam etti:

"Bilgilerin elinde oyunun kaderini değiştirecek forvet olmadığını söylüyorsa, hayal et. Ozan'ı nihayet oyuna alırken, hücumda en tehlikeli olduğunu gösteren ama senin kullanmayı akıl edemediğin sağdaki Osayi'yi oyundan aldın. Yokları oynayan Valencia'yı çıkarırken de, gençliği ve tecrübesizliği yüzünden o gergin derbiyi taşıyamayacağını herkesin bildiği Ferdi'yi ziyan etmen neydi peki? Mert Hakan'ın aklına bile gelmeyişine şaşayım mı? Yoksa tribünden her işine karışan "Ağalar"ın mı izin vermediler. Emir kulu olma Erol! Teknik direktör ol! Şu düştüğün durumda Ali Koç'un ihsan ettiği kadar o takımın başındaymış gibi görünmeye devam mı edeceksin, yoksa onurun ve gururunla basıp istifayı gidecek misin?"

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