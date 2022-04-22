Hıncal Uluç: Yeni bir Domenec faciası yaşamaktansa, değiştiğini açıkça ifade eden Fatih Terim başımla beraber

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, Galatasaray teknik direktörü Domenec Torrent'in oyunu okumaktan aciz olduğunu belirterek, "Yahu kardeşim, Galatasaray'ın düşme tehlikesi yok.. İlk dörde girme şansı da.. Yani küme düşmüş Malatya önünde, ağbicim, diyorsun ya, hani Fatih'in enkazından kurtulup gelecek için kendi (Allah göstermesin) takımını kuracak ya?. Bu puan amaçsız maç, tam da gelecek yıl için araştırma, deneme fırsatı değil mi?. Oynatsana gençleri.. Kimler, nerede nasıl işine yarar, denesene rahat rahat?. Seneye işine yarayacak adam Babel mi de, hem de 5 kişi değiştirdiğin maçta 90 dakika oynuyor.." diye yazdı.

Fatih Terim'in ölüsünün 10 Torrent edeceğini savunan Uluç, "Son konuşmalarını okudun mu?. Fatih Hocam geçmiş hatalarından büyük ders almış görünüyor.. Burak Elmas mı kalır ya da başkası mı gelir?. Yeni bir Domenec faciası yaşamaktansa, bu değiştiğini açıkça ifade eden Fatih Terim başımla beraber.." ifadelerini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayın...