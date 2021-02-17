Hıncal Uluç'tan "seyircili" derbi ihbarı: 6222'nin işlediğini göstermek için ne bekliyorsunuz Sayın Savcım, kan dökülmesini mi?

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, bugünkü yazısında Fenerbahçe-Galatasaray maçında sahaya seyirci alınması konusuna değindi. Uluç, stada seyirci alınmasını 6222 Özel Savcılığı'na ihbar ederek, "6222'nin işlediğini göstermek için ne bekliyorsunuz Sayın Savcım, kan dökülmesini mi" dedi.

Uluç, "6 Şubat 2021 Cumartesi günü öğleden sonra ve akşam saatlerinde, yani bu devletin 'Sokağa çıkma yasağı' ilan ettiği hafta sonu gününde, yüzlerce, bazı tespitlere göre 3 bine yakın insan Bağdat Caddesi'nde yürüyerek, yani yasağı hiçe sayarak Fenerbahçe Stadı'na girdiler. Görüntüleri hem stat dışındaki, hem de içindeki onlarca güvenlik kamerasında kayıtlıdır. Bu insanlar gene devlet tarafından halka yasaklanmış tribünlere oturdular. Maç öncesi Galatasaray takımı ısınmak için sahaya çıktığında, başta Teknik Direktör Fatih Terim ve kaptan Arda Turan olmak üzere, isimle haykırarak, anne, eş ve kız kardeşlerine 'sinkaflı' küfürler ettiler. Bu küfürler de stat kameralarında kayıtlı olmalı. Kaldı ki Spor Bakanı ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı da Şeref Tribünü'nde idiler. Onların da şahitliği geçerli.. Bugün 16 Şubat.. Aradan tam 10 gün geçti.. Ama 6222 Özel Savcılığı'ndan kamuoyuna tek satır açıklama yapılmadı" dedi.

Gerginliklerin artarak devam ettiğini dile getiren Uluç, "6222'nin işlediğini ve hiç kimsenin kurtulamayacağını göstermek için ne bekliyorsunuz Sayın Savcım? Kan dökülmesini mi? Kaldı ki Sayın Savcım, suçlu sadece o tribüne girenler değil. Onlar yasak saatte, yasak yollarda nasıl yürüdüler? Girmeleri yasak stada nasıl girdiler? Oturmaları yasak tribüne nasıl oturdular? İzni alan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç! İzni veren Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir! Yani alın size iki 6222 sanığı daha. Ali Koç cin ya... 'Sağlık Çalışanları' yasak saatlerinden muaf ya! Zaten her dediğine 'Peki' diyen Özdemir'e 'Bu maça 3 bin sağlık çalışanı getirelim. Jest olur' demiş güya. Özdemir'in de hoşuna gitmiş güya ve izin çıkmış. Kime? 3 bin çapulcuya" diye yazdı.

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