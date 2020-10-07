Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e: Sahadan kaçman yetmedi, şimdi de yönetim ve futbolcular arasına fit sokup hedeften kurtulmak istiyorsun

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, bazı Galatasaray muhabirlerinin Fatih Terim'in sızdırdığı haberleri yazdığını iddia ederek, "Fatih Terim baktı ki, işi zor.. Baktı ki, nihayet yönetim de ondan umudu kesiyor, şimdi hedefine Başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi koydu. Yazdırıyor.." ifadelerini kullandı.

Hedefteki adamın Fatih Terim olduğunu savunan Uluç, "Bunlar son çırpınışların.. İş başında kalmak, gündem değiştirmek için sahadan kaçman yetmedi, şimdi de yönetimle futbolcular arasına fit sokup, hedeften kurtulmak istiyorsun.

Mustafa Cengiz ve arkadaşları bu tufaya gelmezler Hocam!. Hedefteki adam sensin ve bu kafayla, hedefte kalmaya devam edeceksin!. Ne yazık!." diye yazdı.

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