Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e: Belhanda hastalığından vazgeçmezsen, bu takım senin için oynamaz

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, bugünkü yazısında Fatih Terim'in Younes Belhanda'yı oynatmasını eleştirdi. Terim'in "alay ederek" Faslı oyuncuyu sahada tutmayı sürdürdüğünü yazan Uluç, "Belhanda hastalığından vazgeçmezsen bu takım senin için oynamaz" ifadelerini kullandı.

Uluç, "Fatih Terim kadroyu yaparken önce Belhanda, sonra Feghouli yazıyor, sonra yanlarına mümkün olduğu kadar Türk olmayan 9 isim ekliyorsa, siz sakat ve cezalılar yüzünden takımda 7 eksik varken ancak ilk onbirde yer alabiliyor, maça sonradan girdiğinizde oyunu çevirdiğiniz halde ertesi maç kendinizi gene kulübede buluyorsanız, o Hoca'nın takımı ayrımcılık yapmadan, sempati ve nefretlerini kenara koyarak, adil yönettiğine, formayı hak edene verdiğine inanır, onun için, onun uğruna öldüresiye koşar, mücadele eder, savaşır mısınız?" dedi.

Fatih Terim'in, kupa maçında yaptığı değişiklikleri eleştiren Uluç, "Fatih Terim, Alanya maçının ilk yarısını 2-0 yenik kapadıktan sonra, ikinci yarıya üç değişiklikle başlarken, hele takımın en çok koşan ve çırpınan adamı Taylan'ı bile kenara alırken, alay eder gibi değil, 'Alay ederek' hâlâ ruhsuz, hâlâ sırıtkan ve hâlâ yürüyen Belhanda'sını oyunda tutarsa, o takım artık 'hak edeni değil, sevdiklerini oynatan' hocasına inanır, güvenir, onun için ölür mü?" diye yazdı.

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