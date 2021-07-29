Hıncal Uluç’tan aşı karşıtlarına: Cehenneme kadar yolunuz var

Sabah yazarı Hıncal Uluç, aşı karşıtlarına sitem ettiği bugünkü yazısında, “Yeter be! Yeter! İster olun ister olmayın, ucu bana da dokunuyor ama, vazgeçtim. Olmazsanız olmayın. Cehenneme kadar yolunuz var. Ama olanlara saldırıp millete ‘Siz de olmayın’ demeyin be” diye yazdı.

“Sizi susturmanın yolu Başkan Erdoğan'dan geçiyor. Kanun kuvvetinde bir kararnameyle, aşı olanlar lehine bir pozitif ayrımcılık yapılmalı” diyen Uuç devamında şunları kaydetti:

“Aşısızların, halkın gittiği kapalı mekânlara alınması yasaklanmalı mesela. Restoranlar, kafe ve kahvehaneler, AVM'ler gibi, bir.

İkincisi, ‘Aşı aleyhine fikir beyan etmek’ suç sayılmalı. Olmayan olmaz. Tamam. Ama kimse başkasına ‘Siz de olmayın’ diyememeli, hele fikrini desteklemek için akıl almaz yalan örnekler vermemeli. Bugün ‘Kovid diye bir virüs yok. Aşı dedikleri şeyin amacı vücudunuza sizi her an izleyecek bir çip yerleştirmek’ yalanını sosyal medya ile anında milyonlara ulaştırmaya vardı iş. Hele bir "İktidarsızlık yapıyor’ lafı var ki, ‘Ya doğruysa’ düşüncesi bile korkutuyor insanları. Başkan Erdoğan! Tek umudum sizsiniz!"

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