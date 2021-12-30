Hıncal Uluç’tan Ali Koç’a: Yargıtay kararını kelime kelime yayınlayın; unutmayın, o zaman “hukuk yalamış” biri olarak iki çift lafımız olacak

Sabah yazarı Hıncal Uluç, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a seslenerek "Tam sayfa ilan daha verin ve Yargıtay kararını gerekçeleri ile aynen ve tamamen, kelime kelime yayınlayın. Çok mu pahalı olur? O zaman Fenerbahce.org resmi sitenize koyun kararı aynen. Kendi sitenizde yayınlayın. O zaman, unutmayın o zaman, 'hukuk yalamış' biri olarak iki çift lafımız olacak. Yayınlayabilecek misiniz, Ali Bey" ifadelerini kullandı.

Yargıtay 5. Ceza Dairesi, Futbolda şike davasında aralarında eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Abdullah Başak, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Ahmet Çelebi'ye verilen beraatleri onadı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un başarısız geçen sezonda gündemi değiştirmek için bu kararı kullandığını belirten Uluç, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe Başkanı gene gündem değiştirme peşinde. Ali Koç sevinçten zıp zıp oynuyordur herhalde. Eeee! Haklı, mal bulmuş Mağribi... 3 gündür gazeteler, birinci sayfadan anonslarla Fenerbahçe'nin şike davasından beraat ettiğini yazıyorlar. Yorumcular da öyle. Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu 2010/11 sezonu şampiyonluğu böylece yargı kararı ile kesinleşmiş oluyor, Trabzon'un yargıya götürdüğü itirazları Yargıtay kesin kararıyla reddedilince.

Sabah gazetemi aldığımda, son sayfanın tamamen bir Fener ilanına ayrıldığını gördüm.

'Fenerbahçe'yi suçlayanlar tarihe gömüldüler' diyordu ilan. '3 Temmuz 2011'de başlayan şanlı direniş, onurlu zafer oldu' diyordu. 'Vicdanlarda tertemiz olan kulübümüz hukuk önünde de masumiyetini kanıtladı' diyordu. Ve 'Şimdi hesap vakti' diye sona eriyordu.

Tamam. Ali Koç, 'Şimdi hesap vakti' diye olayın bitmediğini, asıl şimdi başladığını açıklıyor, böylece takımının ikinci yarıya lider ve 2011 şampiyonluk davacısı Trabzon'un onca transfer, onca hoca değişikliğine rağmen 14 puan gerisinde kalmasını unutturma amacında olduğunu, o tam sayfa ilanlarla gözlerimize sokuyordu.

Ama işte tam da orası, 'Tamam' değil, Ali Koç Başkan.

Tamam olması için bir tam sayfa ilan daha verin ve Yargıtay kararını gerekçeleri ile aynen ve tamamen, kelime kelime yayınlayın. Çok mu pahalı olur? O zaman Fenerbahce.org resmi sitenize koyun kararı aynen. Kendi sitenizde yayınlayın. O zaman, unutmayın o zaman, 'hukuk yalamış' biri olarak iki çift lafımız olacak. Yayınlayabilecek misiniz, Ali Bey?"

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