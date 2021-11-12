Hıncal Uluç’tan Ali Koç’a: Ya kalır kafandaki Fenerbahçe’yi yaratırsın ya da korkakların önünde eğmediğin başın dimdik gidersin

Sabah yazarı Hıncal Uluç, son haftalarda alınan kötü sonuçların ardından tribünler tarafından istifaya davet edilen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un dün yaptığı açıklamada "Vitor Pereira görevine devam ediyor. Edecektir. Ben arkasındayım" sözleri için "Bu sözü, bu direnmeyi alkışlıyorum" ifadelerini kullandı. Koç'a seslenerek "Bu Bab-ı Âli kahramanlarını dinleme. Kendi ilkelerin içinde bildiğini yapmaya devam et" diyen Uluç, "Ya kalır, kafandaki Fenerbahçe'yi yaratırsın. Ya da başın dimdik gidersin. Korkakların önünde eğmediğin başın dimdik!" dedi.

Uluç, "Dünyada her şey aklıma gelirdi de, Ali Koç'a, tabii sanayici değil, sporcu Ali Koç'a 'Bravo' diyeceğim aklıma gelmezdi. Hele de onu en yoğun, en ağır eleştirenlerden biri olarak.Haklısınız. Fenerbahçe'yi, hatta Fenerli olmayanların bile katıldığı bir coşku ile Aziz Yıldırım'ın elinden ezerek alan, ama işbaşında olduğu 3 yıl içinde o Aziz Yıldırım'a muhtaç eden Ali Koç'a köşemin manşetinde 'Bravo' diyorum. Hem de yürekten. Çünkü Ali Koç, Fener'i bu hale, Fenerli medya ve daha beteri sosyal medya yüzünden düşürdü.

İşbaşına geldiğinde kurduğu ekipte ısrar etse, bugün başka bir Fenerbahçe olacaktı. Ama o medyanın yanlış, ters eleştirilerine kapıldı, uydu, uydu. Onlara yaranmak ister gibi, 60 transfer yaptı. 7 hoca değiştirdi. Ve sonunda tribünler de aleyhine döndü" ifadelerini kullandı.

Ali Koç'un "Vitor Pereira görevine devam ediyor. Edecektir. Ben arkasındayım" ifadelerini değerlendiren Uluç, "İşte bu sözü, bu direnmeyi alkışlıyorum" diyerek şunları kaydetti:

"Ki, son yenilginin ardından ben de Pereira'dan desteğimi çektiğimi açıklamıştım, Fener medyasından çok farklı sebeplerle. O medyanın havasına, dümen suyuna girmekle suçlayarak. Vitor Hoca. İşte Başkan, bizde başkanların pek de cesaret edemediği bir şey yaptı. Göreve geldikten 3 ay sonra, Ali Sami Yen'de Fener'e 4-0 yenilen Fatih Terim'in arkasında durarak onun ve Galatasaray'ın 2000 yılında Avrupa Kupası'nı kaldırmasını sağlayan Faruk Süren gibi, Ali Koç da senin arkanda durdu. Bu Bab-ı Âli kahramanlarını dinleme. Kendi ilkelerin içinde bildiğini yapmaya devam et. Bu ülke, İspanya'yı Avrupa ve Dünya Şampiyonu yapacak Del Bosque'yi 'Yeniköy Kasabı' diye ad ve zil takarak gönderdi. Daha kimleri şutladı, ama ders almadık.

Şimdi Ali Koç almış görünüyor. Başkanlık yaşamında ilk defa direndi.

Sen de diren. O korku futbolu oynatanlara, onların futbolu öldürmeleri ve seyir zevkinin sıfırlanmasını isteyen korkak medyaya da sakın uyma. Ya kalır, kafandaki Fenerbahçe'yi yaratırsın. Ya da başın dimdik gidersin. Korkakların önünde eğmediğin başın dimdik!"

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