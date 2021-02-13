Hıncal Uluç: Seyirciyi eşek yerine koymanın üstüne bir de tüy dikiyorlar; RTÜK nerde?

Sabah yazarı Hıncal Uluç, Milliyet yazarı Sina Koloğlu’nun yazısına konu ettiği Hekimoğlu dizisi üzerinden reklamlarla ilgili eleştirilerde bulundu.

“Sina da Kanal D'nin Hekimoğlu dizisi için döktürmüş, Milliyet'te. Kronometre tutmuş üşenmeden. 2 saat 7 dakika 47 saniye dediği temiz dizi. 3 saate, yani 180 dakikaya tamamlayın. Aradaki fark da reklamlar” diyen Uluç, dizilerin son sahnesinden önce verilen reklamları ve sonrasında aynı sahnenin tekrar verilmesine tepki göstererek, “Yani seyirciyi eşek yerine koymanın üstüne bir de tüy dikiyorlar” dedi.

Uluç devamında da, “RTÜK nerde? Yok? Televizyonların bağlı olduğu Yürütme Makamı nerde? Yok” diye yazdı.

Uluç ardından şunları kaydetti:

“Peki bu rezillikle savaşan medya nerde? ‘Yok’ değil bu defa. Var. Hem de nasıl var? Kendi kanalının dizisini yıkayıp yağlamak için var ya onlar. Gerisi, halkın aldatılması, dizi çalışanlarının hayvan yerine konup insanlık dışı çalıştırılması umurlarında değil. Eee! Gazeteler kâr etmiyor, her gurupta maaşları televizyonlar ödüyor ya. Onlar da maaş peşindeler, ne de olsa.

Oturup bunları yazacaktım bugün. "Hadi özel kanalları bu 180 dakikalık dizi rezilliğine koyduğu o aptalca reklam yönetmeliğiyle RTÜK sebep oldu. Bu yüzden böylesi hilelerle seyircinin eşek yerine konmasına 'Gık' diyemiyor.. 'Peki, özel kanallarla sidik yarışına girmesin, halkın eğlenme ve öğrenme haklarına saygılı, onu adam yerine koyan gerçek programlar yapsın, yani reklam uğruna reyting dizileri yapmasın' diye bu ülke insanının hatta televizyonu bile olmayan en fakir halkının kullandığı elektrikten bile pay alan TRT'ye ne oluyor" diyecektim.”

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