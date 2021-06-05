Hıncal Uluç: Şenol hocam tamam kalecisin, "gol yeme korkusu" beynine kazınmış ama kendini tedavi et artık

Sabah yazarı Hıncal Uluç, 11 Haziran'da başlayacak olan EURO 2020 öncesi A Milli Takım'ın, hazırlık maçlarında ortaya koyduğu futbol ve kadro tercihleri sebebiyle teknik direktör Şenol Güneş'i eleştirdi. Milli takımın "yenilmeme futbolu" oynadığını dile getiren Uluç, "Şenol Hocam! 'Korkunun ecele faydası yok' demiş eskiler. Bin yaşına geldin. Öğren artık. Tamam kalecisin. 'Gol yeme korkusu' beynine kazınmış. Ama kendini tedavi et artık" diye yazdı.

Uluç, "Dünyanın en çok aralarında pas yapan stoperler bizimkiler.. Adam 3 pasta gol pozisyonuna giriyor. Biz 11 pasta hâlâ santra civarındayız. Neden? 'Yenilmeme futbolu' oynuyoruz da ondan.. Şenol Hocamın kafasında, hiç değişmez 'yenilme korkusu' var da ondan. Sahaya çıkan 11 bu korku ile seçiliyor. Oynanan futbol bu korku ile belirleniyor.. Değişiklikler bu korku ile yapılıyor. Şenol Hocam! 'Korkunun ecele faydası yok' demiş eskiler. Bin yaşına geldin. Öğren artık. Tamam kalecisin. 'Gol yeme korkusu' beynine kazınmış. Ama kendini tedavi et artık.. Milli Takım hocasısın yıllardır.. Üstelik 'Beni sevmez' diye eleştirilerime bahane bulan seni, seçtiğin kadro ve ilk iki maçımızda gençlere yer verdiğin için tek alkışlayan ben olmuştum" dedi.

Yazının tamamı için tıklayınız...