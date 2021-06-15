Hıncal Uluç: Şenol Hocam o rezil İtalya maçından ders alabildiyse eğer, o ruhuna işlemiş korkaklığını atabilirse neler değişir göreceğiz

Sabah yazarı Hıncal Uluç, EURO 2020 açılış maçında İtalya'ya karşı 3-0 kaybeden A Milli Takım'ın teknik direktörü Şenol Güneş'i eleştirdi ve "Sahaya gene gol atma beklentisi olmadığını kanıtlayan bir 11 çıkardı ve en rezil, en anti futbol, en utanç verici bir savunma da değil, kapanma futbolu oynadı" dedi. Uluç, "Şenol Hocam o rezil İtalya maçından ders alabildiyse eğer, o ruhuna işlemiş korkaklığını atabilirse neler değişir göreceğiz" ifadelerini kullandı.

"Yani yarın akşamki Galler maçı için Şenol Güneş, hatta bir profesyonel yardım almalı" diyen Uluç, "Hocamız bu yardımla korkuyu yenerse, biz de Galler'i ve İsviçre'yi geçebilir, bizi Avrupa Şampiyonu yapabilecek 'final' yolunu açabiliriz. Hayır, 'umut tacirliği' yapmıyorum. Bizim kadroyu da biliyorum. Bugün Avrupa'da oynanan futbolu da. Nerde eski İtalyalar, İngiltere, Fransa, Almanyalar.. Ve de ötekiler. Avrupa 2020, Türk Futbolu için tarihi şans. Bir daha yazıyorum. Sır orda çünkü. Şenol Hocam o rezil İtalya maçından ders alabildiyse eğer, o ruhuna işlemiş korkaklığını atabilirse neler değişir göreceğiz" diye yazdı.

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