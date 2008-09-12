Hıncal Uluç: Sallama Erman!

Sabah Gazetesi yazarı Hıncal Uluç, Erman Toroğlu ile arasında başlayan 'çim saha' polemiğine köşesinde yerdi.



'Sallama Erman'



Meydanı boş bulunca sallamaya meraklı Erman Toroğlu soruma yanıt veremeyince gene belden aşağı dalmış.. Efendim Ankara'ya yapay çimi yapan Hollanda firmasının temsilcisi Ünal Özüak arkadaşımmış da ondan eleştirmişim Erman'ı.. Eksik.. Ünal arkadaşım değil, ortağım.. Hatta firmanın asıl temsilcisi benim de, Ünal paravan. Tamam mı?..



'Kazmalar kaliteli yüzeyi sevmez'



Ama benim kimliğim, kişiliğim başka, sorum başka.. "Çim sahada oynamadın. Şişme kadınla da yatmadın. O zaman bu ikisinin aynı olduğunu nasıl söylüyorsun" dedim ben, tamam mı?. Erman, Ankara'da uzun yıllar oynadı. Kazma denen türde bir stoperdi. Futbola dış sahalarda başladı. Beton.. İç saha da yazın kum, kışın kömür tozu olurdu. Kar bastığında da donardı. Kazmalar için bire birdir kötü saha.. Yüzey düzeldikçe, klas futbolcunun işi kolaylaşır, kazma zorlanmaya başlar.. Kazmalar kaliteli yüzeyi sevmezler bu yüzden..



'Sen ne zaman oynadın'



Şimdi Erman hayatının hangi döneminde, ne kadar çimde oynadı bu bir?.

FIFA'nın 2 yıldızlı yapay çimi bu ülkede ilk defa yerleştirildi. Onun üzerinde oynamayı geçin, dolaştı mı?. Ankara'da mevsimi en iyi o bilir. 19 Mayıs'ta düzgün zeminli çim sahanın ömrü nedir ortalama?.. Aralık ayında kalır mı çim, kardan, buzdan ve dondan ve üzerinde oynanan yığınla maçtan?. 19 Mayıs'ta oynamak zorunda olan 3 Ankara takımı var. Haftada 1.5 maç.. 15 günde tek maç oynayan Saraçoğlu'nun daha sezonun ikinci kullanımında, Belçika maçındaki halini gördü mü, Erman.. Hem de iklim ne şekerken.. Bir de o sert iklimiyle Ankara'da bir stat doğal çimle 34 haftada 51 maçı kaldırır mı?.

O zaman alttan ısınmalı, donmayan, bataklığa dönmeyen yapay çim daha insancıl, güzel futbola daha uygun değil mi?.



'Yapay çimle doğal çim arasında fark yoktur'



Bu yüzeyde ilk oynayan takımlardan Trabzonspor'un doktoru Hakan Ayaz, İngiliz Futbol Federasyonu'yla İskoç Kraliyet Cerrahları Birliği'nin düzenlediği spor hekimliği toplantısından bir araştırmayla döndü geçen hafta. 5 yıl süren ve bin maç saatini kapsayan araştırma.. Sonuç.. "Yapay çimle, doğal çim arasında sakatlık açısından önemli bir fark yoktur." (Ayrıntılar: 9 Eylül Sabah/ Levent Tüzemen). Ya sen "Sakatlıklar artar" diye sallarken neyi araştırdın Erman?. Ben bu işten milyonları götürdüm. Onu geç, sorularıma yanıt ver, verebiliyorsan.. Hıncal'a yanıt veremeyenlerin belden aşağı vurma ucuzluklarını millet yemiyor artık, tamam mı?



