Hıncal Uluç: Sahaya Kazakistan formasıyla çıkıyorlar; Fatih Hocam neden ulusal renkleri kaçırıyorsun?

Sabah yazarı Hıncal Uluç, Türkiye'nin Moldova ile oynadığı futbol maçında A Milli takım oyuncularının giydiği formaları eleştirerek "Sonunda, ulusal takımda, ulusal renklerden vazgeçtik. Milli Takım sahaya Gençlerbirliği ve Kazakistan forması ile çıkmaya başladı. Fatih Hocam, Hangi akla hizmetle, Ulusal Takımdan, Ulusal renkleri kaçırıyorsun?" diye sordu.

Hıncal Uluç'un Sabah gazetesinin bugünkü (29 Mart 2017) nüshasında yayımlanan 'Bu formayı hatırladınız mı?' başlıkı yazısı şöyle:

Türkiye- Moldova maçını ekran başında hem de nasıl ruhsuz izlerken, telefonuma düşen mesajdan bu resim çıktı işte..

Mesaj Almanya'dan geliyordu..

Resmin altında "Formanın rezilliğine bakar mısın?. Bir de şuna bak" diyordu..

Tarihte ilk milli maçımızı oynayanların beyaz fanilalarına ay yıldızlı bayrağımızı sararak yarattıkları formadan doğan bu dünyanın engüzel, en anlamlı formasını oyuncak yaptık..

Sonunda, ulusal takımda, ulusal renklerden vazgeçtik.

Milli Takım sahaya Gençlerbirliği ve Kazakistan forması ile çıkmaya başladı..

Mesajı görünce, içimdeki ruhsuzluğun sebebini anladım.

Bu benim Ulusal Formam değildi. O zaman da beynim, giyenleri, Ulusal Takım diye algılamıyordu.

Fatih Hocam, Hangi akla hizmetle, Ulusal Takımdan, Ulusal renkleri kaçırıyorsun?.

Bayrakla oynanmaz. Ulusal Forma ile de oynanmaz..

Brezilya'yı nerde görsen tanırsın..

İngiltere'yi, başkalarını da..

İtalya hep Azzuri'dir. Hollanda hep Orange!..

Tribünde bir tek Kazakistan rengi gördün mü, Eskişehir'de.. 360 derece kırmızı beyazdı, sahadaki takım, onlardan kopuk, mavilerle oynarken..

Yapmayın bunu..

Bizi birleştiren tek şey, bayrağımız ve renklerimiz..

Yenikapı kırmızı beyazdı. Referandum mitingleri, kim, hangi taraf yaparsa yapsın, kırmızı beyaz oluyor..

Oynamayın Milli Forma ile artık..

Yeter!.