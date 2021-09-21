Hıncal Uluç: Saha ortasında takım arkadaşını yumrukla döven Marcao'yu affet, seni eleştirdiği imasına tahammül etmeden Diagne'yi kadro dışı bırak

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in sorununun rotasyon olmadığını belirterek, "Galatasaray mı?. Fatih Terim'de de rotasyon sorunu vardı, tamam.. Ama asıl sorun rotasyonda değil. Terim ne oyunu okuyabiliyor artık, ne de eleştirileri dikkate alıyor.." diye yazdı.

Galatasaray'ın, 1-0 mağlup olduğu Alanyaspor karşılaşmasında, 38 orta yaptığını, 13 korner kullandığına dikkat çeken Uluç, "Diagne niye kadroda bile yok?. Öğrendik. Bir sosyal medya mesajında Fatih Terim'i ima eden bir eleştiri yaptığı söylenmiş, Hoca da onu kadro dışı bırakmış. Saha ortasında kendi takım arkadaşını yumrukla döven Marcao'yu "İhtiyacım var" diye affet, ama seni eleştirdiği imasına dahi tahammül etmeden Diagne'yi kadro dışı bırak.. Bu mudur, yani?. Eee!. İmparatore olunca böyle oluyor, zahir.." ifadelerini kullandı.

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