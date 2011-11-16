Hıncal Uluç: Rıdvan bölücülük yapıyor

T24 - Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, televizyonda Hırvatistan maçını yorumlayan Rıdvan Dilmen'in bölücülük yaptığını söyledi.



Hıncal Uluç, Türkiye'nin Türk Telekom Arena'da Hırvatistan'a 3-0 kaybettiği maçı yorumlayan Rıdvan Dilmen'i eleştirdi. Maç içinde futbolculara yönelik protestoları ayıplayan Dilmen, "Milli maçlar Bursa'da, Trabzon'da, Kayseri'de oynansın. Maçlar Anadolu'da oynansın" dedi. Uluç, bu açıklamaları eleştiren Sabah gazetesinde eleştirdi.



Uluç'un eleştireli şöyle:



"Türkiye'deki bölücülükler yetmedi, bir de bu çıkıyor şimdi!.. Kadıköy'de oynanırsa Anadolu mu olacak? "Anadolu" derken orayı mı kastediyor? Bu ne demek ya!



Bunu böyle tahrik etmenin, bunu böyle deşmenin, böyle üstüne gitmenin âlemi var mı ki o stadın kapısında Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Stadı yazıyor. Galatasaray'a kiralamış.



'Milli maçlar Anadolu'da oynansın' ne demek! Bunu böyle tahrik etmenin anlamı var mı? Milli maçı Galatasaray mı organize ediyor? Galatasaray Kulübü'nün kartlarıyla mı giriyorsun? Hayır. Herkes nereden bilet alıyorsa oradan bile alıyor. Ayrılmış bir yer mi var?"



Rıdvan dahil bunlara



"Gazete öyle yazıyor; "Galatasaray'a ayrılmış tribünün önünde oynuyor Volkan." Öyle bir tribün mü var? Galatasaraylılara ayrılmış tribün mü var maçta!.. Nereden icat ediyorlar bunu!.. Biletler numaralı, numaralı biletleri de Federasyon satıyor. Benim spor basınım akla hayale gelmez bir bölücülük içinde... Rıdvan dâhil bunlara...



Rıdvan'ın fena halde Federasyona ve Fenerbahçe'ye yakınlaşma içinde olduğunu görüyorum ve çok üzülüyorum.



Çok severim ben Rıdvan'ı çünkü... "Türkiye'nin en iyi futbol yorumcusu" olduğunu da defalarca söyledim.



Ama son zamanlarda teknik direktörlük işi arıyor sanki... Bütün konuşmaları öyle...



Mehmet Ali Aydınlar'a ve Fenerbahçe'ye yontuyor durmadan... 'Aman kırmayayım, aman üzmeyeyim, onlara yakın görüneyim!' Böyle bir şey olmaz!.."



