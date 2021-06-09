Hıncal Uluç: Özdemir federasyonu yabancı kararından dönerse, başından beri en utanç verici eylemini yapmış olacaktır

Sabah yazarı Hıncal Uluç, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yeni sezonda uygulanacağını açıkladığı 'Kadroda en fazla 14, sahada 8 yabancı futbolcu olabilir' kararının tehlikede olduğunu dile getirdi. Nihat Özdemir'in başkanlığını yaptığı TFF'nin bu karardan dönmemesi gerektiğini savunan Uluç, "Özdemir Federasyonu bu kararından dönerse, ki dönecek gibi görünüyor, başından beri en utanç verici eylemini yapmış olacaktır" dedi.

Uluç, "'Yabancı sayısı kadroda 14, sahada 8 olacak' kararı fena halde tehlikede. Nihat Özdemir, 'Aynen kalsın' haberleri çıkar çıkmaz 'Olmaz öyle şey. Alınan karar uygulanacaktır' diyerek, otoriter bir Federasyon Başkanı gösterisi yapmadı. Mırın kırın. Kulüpler sezdiler. Hemen güya toplandılar. 'Yabancı kararı geri alınsın' dediler. İmzalayıp Özdemir'e götürdüler. (Aslında Özdemir onların ayağına geldi. Kulüplerin toplantısına katıldı.) Özdemir, 'Kulüpler pandemi nedeniyle kararın bir yıl ertelenmesini istiyor. Yönetim Kurulu'nda değerlendireceğiz' diyerek, bence 'kıvırma yolu'nu açtı. Özdemir Federasyonu bu kararından dönerse, ki dönecek gibi görünüyor, başından beri en utanç verici eylemini yapmış olacaktır.

Özdemir 'Döndük' kararı ile birlikte 'istifa'sını da açıklamalıdır. Çünkü böylesi inanılmaz, böylesi onun bunun keyfine, dürtmesine, hatta emrine göre karar alan ve değiştiren bir federasyonun Türk futbolunu yönetmesi, hem ülke, hem futbol adına utanç olacaktır" diye yazdı.

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