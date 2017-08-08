Hıncal Uluç: Maça götürülen bıçaklar, palalar 'FETÖ' ihbarı yapılan bir otobüste yakalansa...

Sabah yazarı ve spor yorumcusu Hıncal Uluç, Beşiktaş ile Konyaspor arasında oynanan Süper Kupa karşılaşmasında çıkan olaylara ve alınmayan önlemlere tepki gösterdi. Maç öncesi 'taraftar' otobüsünde ele geçirilen satır, pala, döner bıçağı gibi kesici aletlere değinen Uluç, "Fetö'cü" ihbarı alınan bir otobüste bunlar yakalansa, o otobüsün şoförü dahil içindeki herkes göz altına alınır, nöbetçi savcı tarafından anında "Tutuklama" isteği ile mahkemeye sevk edilmez miydi?" diye sordu.

Uluç ayrıca, maçın yayıncı kuruluşu ATV'yi de maç esnasında gösterdiği reklamlardan dolayı eleştirirken, RTÜK'e de 'Halkın normal şekilde maç izlemesini sağlayamadığı' gerekçesiyle eleştiri getirdi.

Hıncal Uluç'un 8 Ağustos 2017'de Sabah'ta "Bu ülkede "Vali" var mı?. Ya da RTÜK?." başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

Hem de OHAL Valisi.. Yani adamın elinde olmayan yetki yok.. Bu bir!.. İkincisi bu kaçıncı yaşanmışlık, ders alınacak kaç acı deneyim yaşanmış, daha dün!.. Artık Samsun OHAL Valisi, hem "İl Güvenlik Kurulu" hem de "İl Spor" Başkanı olarak "Gereken tüm önlemleri alır" diye düşünüyorsunuz öyle mi?.

Siz öyle düşünün..

Samsun'da "Vali" yok!..

Ye.. O.. Ka!.. Y-O-K!..

Daha maç başlar başlamaz, üç tribünde yakılıp yağmur gibi sahaya atılan meşale ve torpiller nedir, Sayın İçişleri Bakanım Süleyman Soylu!..

Bunlar, hâlâ ve hâlâ, hem de Fetöcülerin kargaşa yaratmak için cirit attıkları, fellik fellik dolaştıkları günlerde hala ve hala o stada nasıl sokulur?.

Samsun Polisi gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içinde mi?.

Devletin Bakanı da orda.. Maazallah!. Bunca deneye, sosisli sandviç gibi yapılıp sahaya sokuluş resimleri ve videoları milyonların önünde iken, hâlâ o suç aletleri stadagirebiliyorsa, daha neler girmez?.

Nitekim girmiş de.. Sahaya atılan bir sustalıyı Quaresma alıp hakeme vermiş..

Sürpriz mi?.

Maç öncesi Beşiktaş taraftarını stada taşıyan otobüste özel yapım bıçaklar, döner bıçakları, maket bıçakları, palalar, sopalar bulunmadı mı?.

"Fetö'cü" ihbarı alınan bir otobüste bunlar yakalansa, o otobüsün şoförü dahil içindeki herkes göz altına alınır, nöbetçi savcı tarafından anında "Tutuklama" isteği ile mahkemeye sevk edilmez miydi?.

Peki bunlara ne yaptın, Samsun Valisi?. Ne yaptı, polisin?.

O silahları maça taşıyan, stada meşaleler sokup sahaya atan, maçtan sonra sahaya atlayan yüzlerce insana karşı ne yaptın?.

Önlem sıfır.. Olay anında müdahale sıfır.. Ne meşale atarken tribünden alınan gördük, ne sahaya atlayanlara bir şey yapıldığı..

Bak bu sabah salı.. Aradan iki gün geçmiş.. Bana polis Adliye raporunu yollatır mısın?.

O zincirleme skandallarla ve maazallah, çok feci sonuçlar verebilecek skandallarla ilgili, kaç kişi maç anında, kaç kişi maçtan sonra alındı?. Kaç kişi savcılığa sevk edildi?. Kaç kişi tutuklandı?.

Eğer elinde böyle bir rapor varsa çok şaşarım Samsun Valisi..

Çünkü onca rezaleti "Bu ülkede devlet yok" dercesine çıkaranların hepsinin yanına kâr kaldı, bugüne dek yaptıkları..

Ama bunları görmezden gelen ve görevlerini, alenen, resmen yapmayan valilerin de beceremeyişleri yanlarına kâr kaldı.

İçişleri Bakanlığı o valilere dokunmadı..

Sen de "Bana da dokunmazlar" dedin değil mi?.

Peki o zaman, sezon başlıyor..

Bu millet maçlara kime, neye güvenerek gidecek, çocuklarını gönderecek, birisi çıkıp söyler mi?.

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Lig öncesi kupa maçları izliyoruz.. Hepsinin üzerinde reklam.. Oysa RTÜK canlı yayınlar üzerinde, olay devam ederken reklam koymayı yasaklamıştı, güya..

Süper Kupa maçının daha onuncu dakikası dolmadan altı tanıtım izleyince atv'de, saymayı bıraktım.

Yani bir sezon boyu 90a'da yanımda oturup LigTV'yi nasıl eleştirdiğimi dinleyen Serkan kardeşim, yayını kendisi yapınca LigTV'den farksızlaşıyor..

Peki, halkın adam gibi maç izleme hakkını sağlamak için kurulmuş RTÜK ne yapıyor?.

Yeni sezon gene "Reklam arası maç" mı izleyeceğiz.. Yoksa adam gibi bir "Canlı Yayın Yönetmeliği"ni yeniden açıklayıp, bu defa uygulayacağınızı ilk haftadan gösterecek misiniz?.

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Bu ülkede vatandaş Hıncal Uluç'un güven içinde maça gitme özgürlüğünü ve evinde keyifle canlı yayın izleme hakkını koruyacak, kişi, kurum yok mu?.

Not: Öğleden sonra İçişleri Bakanlığının Samsun olayları hakkında soruşturma açtırdığını ve müfettiş gönderdiğini öğrendim. Bu demektir ki artık her şey eskisi gibi olmayacak. Sonucu heyecan ve umutla bekliyorum.