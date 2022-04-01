Hıncal Uluç: İstifa edin Nihat Bey, Yusufeli Barajı gibi dağları fethetmiş bir Nihat Özdemir olarak kalın bu dünyada

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'i uzun yıllardan bu yana tanıdığını belirterek, "Yaptığınız harika işler, ülkeye, kültüre ve sanata yaptıklarınız zerre yazılmazken, spor sayfalarında manşetlerden düşmez oldunuz. İyi bir sporsever ve Fenerbahçeliydiniz. Fenerbahçe'de önemli görevler de yaptınız. Öyle kalsaydı, hobinin ötesine pek geçmeseydi iyiydi.

Ama hiç umulmadık bir şekilde Futbol Federasyonu Başkanı oldunuz ve o harika "iş, kültür ve sanat adamı"nın sportif hezimetleri başladı. Türkiye'de futbol, kulüplerden Milli Takım'a, düştü. Avrupa'da ne kulüp kaldı, ne de Milli Takım.." diye yazdı.

Nihat Özdemir'in konu futbola geldiği zaman sustuğunu kaydeden Uluç, " Tahir Kıran denen bir adamın ağır hakaretleri önünde bile susmak zorunda kaldı. Adam neler söylüyor ve bitirirken "Nihat Özdemir bana bir şey yapmaz" diyor ve haklı çıkıyor.

O zaman orda kalmakta niye ısrar ediyorsunuz?.

Bu dünyada "istifa" diye bir hukuk kurumu vardır ki, tek taraflıdır.

Karşı tarafın kabulünü gerektirmez..

İstifa edin Nihat Bey!." ifadelerini kullandı.

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