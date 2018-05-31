Hıncal Uluç: Her konuşmasını dinledikçe daha da Azizci oluyorum

Spor yorumcusu Hıncal Uluç, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım hakkında çok konuşulacak bir yazı kaleme aldı.

Fenerbahçe'de hafta sonunda yapılacak başkanlık seçimleri öncesi spor yorumcusu Hıncal Uluç'tan çok konuşulacak bir yazı geldi. Sabah Gazetesi'nde değerlendirmelerde bulunan Hıncal Uluç, "Kongreye sızabilsem oyumu Aziz'e verirdim" dedi.

Hıncal Uluç'un Sabah gazetesinde yer alan Aziz Yıldırım hakkındaki köşe yazısı:

"Yanlış anlamayın, bir gazeteci değil, bir Galatasaraylı olarak oyum Aziz'e. Kongreye sızabilsem sandığa onun adını atardım, yeminle.

Niye? Galatasaray camiasının en sevdiği Fener başkanı da ondan. Seçildiği zaman 2 yıldızımız vardı. Şimdi 4; 5'ten de bir tırmık aldık. Tarihin en çok Galatasaray Şampiyonluğu gören Başkana oy vermem de ne yaparım?

Her konuşmasını dinledikçe, daha da Azizci oluyorum. 'Seçilirsem bu defa futbola odaklanacağım' diyor. Odaklanmadığı zaman 2 yıldız ekledik. Bir de olursa? 'Aykut Kocaman iyi Hoca, ona zaman tanımak lazım' diyor. Yani gelirse tutacak.

Biz Galatasaraylılar da ayni fikirdeyiz. Aziz, Aykut'a zaman tanımalı. Şunun şurasına 5'inci yıldıza 'Dört Şampiyonluk' kaldı."