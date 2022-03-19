Hıncal Uluç: Galatasaray'ın başında Torrent değil, Fatih Terim olsaydı, iki maçı da kazanır ve çeyrek finale kalırdı

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, Fatih Terim'in Galatasaray'ın başında olması durumunda Barcelona'yı iki maçta da yenip, çeyrek finale kalacağını iddia ederek, "Baştan başlayalım.. Fatih Terim, hemen her gelişinde tonla transfer yaparak Galatasaray'ı mali bakımdan çökerten, 23, bilemedin 25 kişi olması gereken kadroyu 30'un üstüne çıkarıp çöplüğe döndüren İmparator, takımın Süper Lig'de de küme düşme tehlike hattına girmesine sebep olmuştu. Bu sebeple onu en sık, en yoğun ve en ağır eleştiren kişi bendim.

Ama o enkazın başındaki Fatih Terim, hem de İtalya (Lazio), Fransa (Marsilya) ve Rusya (Lokomotiv Moskova) gibi dev liglerden gelen rakiplerle oynadığı gurupta hiç yenilmeden, toplam 7 gol atıp 3 gol yiyerek lider olmuştu. Çünkü Fatih Terim Avrupa'yı da, Avrupa'da oynamayı da biliyordu" diye yazdı.

Domenec Torrent'in teknik direktör olmadığını savunan Uluç, "Bu adamın maç okuma yeteneği de yok, deneyimi de.. Sahaya çıkardığı 11'e laf etmeyeyim hadi. Ama her şey gözünün önünde olup bitiyor. Maç okumayı bilse oyuna bu kadar geç mi müdahale eder?. Yaptığı değişikliklerin hepsi yanlış olur mu?. Dökülenler devam ederken, iyiler mi çıkar?. Kafasındaki düşünceye göre (hücum ve savunma) en iyiler kenarda oturmaya devam ederken, gene yanlış adamlar mı sokulur?.

Galatasaray bu "okuma hataları" yüzünden kaç maç, kaç puan kaybetti..

İkincisi.. Korkak!." ifadelerini kullandı.

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