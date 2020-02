Hıncal Uluç: Galatasaray hiç ama hiç umut vermiyor, bunun baş sorumlusu da Fatih hoca

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, sezon öncesi hazırlık kampında oynadığı hazırlık maçlarıyla eleştirilen Galatasaray'da Fatih Terim'in sorumlu olduğunu söyledi. Terim'in takımının beklentilerden uzak olduğunu söyleyen Uluç, "Sevgili Hocam, Şampiyon takımı koruyamadın, yenisini iyi kuramadın, ne var ki, mevcudu da iyi oynatamıyorsun" ifadesini kullandı.

Günümüz futbolunun hızlı olduğunu söyleyen Uluç, "Galatasaray hızlı treni geçtik, normal tren bile değil, marşandiz, yük treni" sözleriyle oynanan oyunu eleştirdi.

Uluç'un Sabah gazetesinin bugünkü (29 Temmuz 2018) nüshasında "Fatih Hocamla içten dertleşme!.." başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Sevgili Hocam, Şampiyon takımı koruyamadın.

Yenisini iyi kuramadın.

Ne var ki, mevcudu da iyi oynatamıyorsun.

Üç maçta da dikkatle izledim, "Galatasaray ne oynuyor" diye.. Hiçbir şey oynamıyor.

Darılma, gücenme hocam.. Taleben Ahmet Yıldırım'ın yönettiği üçüncü küme takımı Sakaryaspor Galatasaray'dan iyi "Futbol" oynuyor. O genç çocuklar hiç değilse "Hızlı" oynamayı öğrenmişler.

Günümüz futbolu "Hızlı" Hocam.. Hızlı çıkan, rakibi gafil avlayan kazanıyor.

Galatasaray Hızlı Treni geçtik, normal tren bile değil.

Marşandiz. Yük treni..

Hem ağır aksak gidiyor, hem de her istasyonda duruyor.. O yavaş oyun da rakibe en iyi savunmayı kurma şansını veriyor.

Tek top oynama unutulmuş..

İkilemeyi de geç.

Ayağına alan, dörtleyip, beşlemeden çıkarmıyor..

"Hatalı pas istatistiğine geçmemek için" de, yakına, yana ve geriye pas veriyor.

Oyun o zaman nasıl ilerleyecek Hocam?.

Sen nasıl oluyor da bu "İntihar Futbolu"nu göremiyorsun?.

Antrenmanlarda ne yapıyorsun Hocam?.

Yana ve geriye pas? Niye?

Çünkü ilerde kimse kendini göstermiyor..

Hiç kimse kendini göstermiyor hocam.. Anlatabildim mi?. İyi futbolun sırrı basit. Top kimin ayağında ise, en az üç kişi ona kendini gösterecek. O da tercih yapacak. En iyi fırsatı görüp tercih edecek.

Oyun kurucu o demek Hocam. Oyunu en iyi tercihle kuran..

Oysa Galatasaray'da herkes aval aval top kimin ayağında ise ona bakıyor, ne yapacak diye..

İlerdekilerin hepsi markajda..

Öyle bakıyorlar.

Yahu "Boşa kaçalım, topa sahip arkadaşımıza tercih yaratalım" diyen yok. Rakip sadece gerideki adamları marke etmediği için topa sahip olan da geriye pas veriyor mecburen ve yuhalanıyor..

Fatih Terim gibi bir Hoca, yıllardır bunu görmez mi?. Çözüm öğretmez mi?.

"Top kimdeyse ona kendinizi göstereceksiniz" emri vermez mi?.

Galatasaray taç atma özürlü Hocam.. Atılan 10 taçtan 9'u rakibe gidiyor. El oğlu çalışmış. Taçtan gol atıyor.

Biz kendi attığımız taçtan gol yiyoruz..

Neden?. Tacı atmak için eline alan bakıyor, bütün arkadaşları markajda.. Hepsi kıpırdamadan ona bakıyorlar. Koşan, kendini boşaltan ve gösteren yok. Eee!.

Hakem de "At, çabuk at" diye işaret ediyor.

Gecikirsen kartı yersin. O da fırlatıyor havaya.. Rakip kapınca, hele tacı Galatasaray yarı sahasında kapınca, al sana gollük kontratak.. Galatasaray kendi sahasında tac atarken ödüm kopuyor.

Yani Hocam, Galatasaray hızlı oynayacak, bir.

Top kimin ayağında, elinde ise, en az üç kişi ona topu rahat alacak yerde ve şekilde kendini göstermek için hamle yapacak.. Hani ya topsuz futbol dedikleriyle "Tercih" yaratacak.. Bu da iki..

Bu ikisi olmayınca, bu takım hiç ama hiçbir şey olmaz..."