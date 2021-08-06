Hıncal Uluç: Galatasaray başkanlığını 'Fatih Terim'in emir subayı' mertebesine getiren Burak Elmas başkan mı, güldürmeyin beni!

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, Fatih Terim'in 1995-2000 yılları arasında kurduğu takımda dünya çapında 3 yabancı olduğunu belirterek, "Sonra Terim gitti. Tonla para harcayıp tonla sıradan yabancıyı kadroya dolduran, Türkleri adeta yok eden bir Terim geldi.. İşte dün okudum. Kafa aynı kafa.. Oğulcan krizini çözmek için Rize'ye 3 kuruş vermek yerine, Galatasaray'ın geleceğini vermiş Fatih Hocam.. Genç Emre Taşdemir ve yanında iki genç daha.. Seneye Emre'yi geri almak için Oğulcan ve yanında iki genç daha verirse şaşmayın.." diye yazdı.

Fenerbahçe'nin kadro yapılanmasını eleştiren Uluç, "Burak Elmas mı Başkan?. Güldürmeyin beni.. Galatasaray Başkanlığını "Fatih Terim'in emir subayı" mertebesine getirdiğini basın toplantısında ilan eden Burak Elmas, Başkan öyle mi?. Güldürmeyin beni!." ifadelerini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayın...