Hıncal Uluç: Futbol Federasyonu derhal görevden alınmalı, 13 hakemin yönettikleri maçların temiz olduğuna kim inanacak?

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, daha kötü sonuçlar verilmeden Futbol Federasyonu'nun derhal görevden alınması gerektiğini belirterek, "Evet!.. Aynen öyle.. Bu bir öfkeli fikir haykırışı değil.. 65 yıllık bir spor yazarlığı deneyiminin ve Mekteb-i Mülkiye'de 4 yıl yöneticilik ve hukuk okumuş olmanın sahibi bir gazetecinin, "acil çağrı"sıdır.

Çok daha feci sonuçlar ortaya çıkmadan, "acil müdahale" çağrısı..

Bugün ülkemizde bir Başkanlık Sistemi varsa, bunun en yararlı yanı, "yürütme"deki hızı, çabukluğudur. Başkan'a, acil kararlarını anında gerçekleştirme fırsatı verir, bu sistem.. Önüne dağlar gibi bürokratik engeller konmasına ve acil kararın yıllarca geciktirilmesine imkân vermez.

Türk kulüplerinin hemen hepsini bugün batağa sürükleyen yanlış, milyarlık şirketlerin hâlâ dernekler yasası ile yönetilmesidir mesela.." diye yazdı.

Başkanlık Sistemi'ni getiren Anayasa teklifine 'evet' oyu verdiğini kaydeden Uluç, "Şimdi Türk futbolu bir "davalar bataklığı"na sürükleniyor..

13 hakemin görevden alınma gerekçesi kararda yok. Kura ile mi seçildiler?. Bir kulüp başkanının iddia ettiği gibi "FETÖ'cü" mü idiler?.

Yoksa başta Cüneyt Çakır olmak üzere bazı kulüpler tarafından "istenmeyen hakem" ilan edilmişlerdi de, bu korkak ve gücünü yitirmiş Federasyon ve onun Merkez Hakem Kurulu tarafından o kulüplerin maçlarına gerçekten atanamıyor ve hem TFF hem de MHK'ya "Bunlar ne aciz kurullar" denmesine sebep oluyor, öbür kulüpleri de hakemler üzerinde benzeri tehditleri yapmaya teşvik mi ediyorlardı?.

Yoksa bunlar, bilerek, isteyerek taraflı maç mı yönetiyor, puanları kendi kafalarına göre mi dağıtıyorlardı?.

Sebep her olursa olsun.. Bu 13 hakem bugün damgalı. Kalan 10 haftada maç yönetmeyecekler.

Peki yönettikleri 28 haftanın maçlarının "temiz" olduğuna artık kim inanacak?." ifadelerini kullandı.

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