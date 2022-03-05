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Hıncal Uluç: Fosil yakıtların en rezili ve en ucuzunu çıkartmak için en yararlı gıdamızı sağlayan zeytinlerimizi kesiyoruz!

"Neymiş? Orada linyit işletmesi kuracakmışız..."

05 Mart 2022 14:02

Sabah yazarı Hıncal Uluç, zeytinliklerin rehabilite edilme şartıyla maden sahası olmasına izin verilen karara tepki gösterdi. 

Uluç, yazısında şunları kaydetti:

"Artık dünyanın her yerinde 'zehir' yerine konan, 'dünyanın sonunu getirecek' fosil yakıtları biliyorsunuz. Benzin ve mazot yakmamak ve atmosfere sera gazı denen "ölüm"ü yaymamak için otomobil teknolojisini değiştirip elektrikli, en azından hibrit araçlar üretmeye başladığımız ve fosil yakıtı yasaklamanın çarelerini aradığımız günümüzde, o fosil yakıtların en rezili ve en ucuzu linyiti çıkarmak için zeytin ağaçlarını, en yararlı gıdamızı sağlayan, ucuz linyitten on misli fazla ihracat geliri sağlayan zeytinlerimizi kesiyoruz.

Neymiş? Orada linyit işletmesi kuracakmışız..."

hıncal uluçzeytinlikmaden
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