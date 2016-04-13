Hıncal Uluç: Fener'i yendi diye yere göğe konmayan Aykut Kocaman'ın hocalığı buysa yazıklar olsun

Sabah yazarı Hıncal Uluç, Fenerbahçe'yi deviren Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman'a yönelik övgü dolu haberlere ilişkin olarak, "Fener'i yendi diye yere göğe konmayan Aykut Kocaman'ın hocalığı buysa yazıklar olsun..Sen ne biçim hocasın ki, sene başından beri Fener'in en zayıf yerinin savunması olduğunu hâlâ anlamadın?. Molde hocası çözdü, hepinize ders verdi, nerdeydin, Aykut Hoca" diye sordu.

Hıncal Uluç'un Sabah'ta "Üstüne giderse, Galatasaray kazanır!." başlığıyla yayımlanan (13 Nisan 2016) yazısı şöyle:

Osmanlı- Fener maçından sonra, iki takım hocası için "İki korkak bir hamama yaraşır" demiştim.. Osmanlı Hocasını, tek puan aldı diye bizim tabelacı basın göklere çıkarırken..

Bu hafta baktım..

Hamamlarda yer kalmıyor..

Herkes korkak yahu.. Fener'i yendi diye yere göğe konmayan Aykut Kocaman'ın hocalığı buysa yazıklar olsun..

Sen ne biçim hocasın ki, sene başından beri Fener'in en zayıf yerinin savunması olduğunu hala anlamadın?. Molde hocası çözdü, hepinize ders verdi, nerdeydin, Aykut Hoca.

Daha ilk atağında Fener savunma faciası ortaya çıktı. Golü attın. Üstüne, Bruno Alves de erken bir sarı kart gördü.. Yüklensene artık.. İkile, üçlesene..

Yürek Selanik olunca nerde?.

En iyi iki hücum oyuncun, son dakikalara kadar kenarda bekledi. 1-0'ın üzerine çekildin. 1-1'de daha da çekildin. Çekildin de, iyi savunma mı yaptın?. Ne gezer.. Fener atamadı. Avuta giden toplar kurtardı Aykut (!) Hocayı..

Sahaya çıkardığın takıma verdiğin taktik zaten niyetinin "Oynamak" değil, "Oynatmamak" olduğunu göstermişti.

İlk yarı sonunda Konya'nın 12, Fener'in 3 faulü vardı.. Bu ne demek?. Ersun Yanal taktiği.. Topu kaptırdığın anda rakibi kalenden uzakta iken indir. Kontratak da olmasın, duran top tehlikesi de..

Dünya korkaklarının hepsi bu taktiği uyguladıkları için FİFA ve UEFA, hakemlere ayni tavsiyeyi yapıyor. Geçen ay İstanbul'a seminer vermeye gelen Collina hakemlere "Takımların oyun taktiklerini iyi öğrenin" dedi.

Niye dedi?.

Kimsenin umurunda olmadı bu çok önemli laf.. Collina'nın hakemlere en önemli tembihini açayım mı?.

"Oynatmamak için sahaya çıkana, kartlarını hemen göster. Anti futbola izin verme. Bu korkak hocalar yüzünden dünyada futbol seyircisi hızla düşüyor.. Bindiğimiz dalı kestirmeyin.."

Hani o Avrupa'nın en iyi hakemi (!) Cüneyt Çakır, Konya'nın bu çirkin taktiğini hep seyretti.

Fenerbahçe gibi müthiş bir hücum gücü olan takımı savunma oynatmakta ısrar eden Pereira, her maç sonu ayni mavalı okuyor..

"Rakibe pozisyon vermedik."

Yahu üzerine gelen mi var ki, pozisyon veresin!. Gelen seni perişan ediyor. Molde.. Braga..

Seni tribüne yollama yüreğini göstermeyen eyyamcı hakeme bir de laf ediyorsun..

"Yediğimiz gol net ofsayttı."

Erman Hoca, Şansal'la onbeş yıl Maraton yaptı. Lafı hala cevapsız.. "O piero denen alet, ne istenirse o sonucu verir.."

Bu defa "Ofsayt" istemişler. Çıkara çıkara "3 santim" çıkarabilmiş. Net ofsayt o.. "Elle oynama" dedikleri dünya ayıbı.. "El neresi" anatomi kültürü olmayan adamlar.. Yaptığınız tam anlamı ile "Algı operasyonu.." Omuzla kolun birleştiği yerde "El" mi olur?.

Ama Türk medyası işte bu.. Çarşamba derbi var ya.. Hakemlere abanın altından da değil, üstünden sopa gösterecekler.

"Galatasaray kazanırsa sizi yakarız" gösterisi, üstelik en eyyamcı hakem Cüneyt üzerinden yapılıyor, bakar mısınız?.

***

Fener'in bu yıl sahaya ayni anda iki takım çıkaracak kadrosu var ya.. Skor medyasının işi kolaylaştı. Fener kazanamadı mı, kenara bakıyorlar.. Kulübede kim oturuyorsa "O niye oynamaz" harika yorumu yapılıyor..

Fernandao kenarda.. "Yuh.."

Van Persie kenarda.. "Yuh.." Yahu bir kişi de çıkıp demiyor ki,

"Yahu Fener'in üzerine gelecek yürekte takım yok. İki stoper, yetmiyor, iki de ön libero ile oynayacağına, "Çift santrforla çıksana.. Fernandao dağıtsa, Van Persie vursa.."

Ama medyada yürek yok.. "Önce savun.. Gol yeme, ötesi Allah kerim" talkını veren bizim medyamız zaten..

Sonra "Seyirci niye düşüyor?."

Efendim Passolig'denmiş..

Yahu, pas edilen lig değil, futbol beyler.. Millet ekran başında bile oturmaz oldu. Reytinglere bakın!.

***

Bugünkü maç mı?.

Galatasaray, klasik yana, geriye uyutma oyunu oynarsa kendini uyutur. Tam Fener'in istediği oyun bu.. Aradan gelir bir tane atar giderler..

Ama sahaya "Kaybedecek hiçbir şeyi olmayan" (Ki zaten öyleler..) bir takım olarak, kazanmak için, saldırarak çıkarlarsa, görürüz Pereira'nın "Rakibe pozisyon vermeyen" savunmasını..

Fark bile atar Galatasaray!.