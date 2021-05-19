Hıncal Uluç: Fatih Terim için daha önemli bir sorun vardı; ya şampiyonluk, Mustafa Cengiz'in yeniden aday olmasına ve seçimi kazanmasına yol açarsa

Sabah yazarı Hıncal Uluç, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in "Futbolcularımızın haysiyet ve şereflerini hatırlamalı" sözlerini hatırlattı ve Fatih Terim'in emrinde sahaya 'Laf olsun' gibisinden çıkan futbolculara Galatasaray formasının onurunu ve haysiyetini hatırlatan bir konuşma yaptı" dedi. Fatih Terim'in averaj düzeltme imkânlarını eliyle geri çevirdiğini söyleyen Uluç, "Ama Fatih Terim için, daha önemli bir sorun vardı. "Ya Şampiyonluk Kupası Mustafa Cengiz'in yeniden aday olmasına ve seçimi kazanmasına yol açarsa.." "Böyle şey olur mu" demeyin. Olur.. Bu dünyada kimlerin nasıl değiştiğini çok gördük" diye yazdı.

Uluç, "Bu konuşma, baygına atılan tokat tesiri yaptı. Durmadan maç ve puan kaybeden Galatasaray birden 'Yenilmez Armada' gibi oynar oldu ve takım bir anda kendini yeniden 'şampiyonluk mücadelesi' içinde buldu. Fatih Terim averaj hesabı yapabilse, Beşiktaş, Denizli ve Malatya maçlarının üçünde de önüne altın tepsi ile konan 'averaj düzeltme' imkânlarını eliyle geri çevirmese, camia bugün şampiyonluğu kutlar olacaktı. Ama Fatih Terim için, daha önemli bir sorun vardı. 'Ya Şampiyonluk Kupası Mustafa Cengiz'in yeniden aday olmasına ve seçimi kazanmasına yol açarsa...' 'Böyle şey olur mu' demeyin. Olur.. Bu dünyada kimlerin nasıl değiştiğini çok gördük" ifadelerini kullandı.

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