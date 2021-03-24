Hıncal Uluç: Fatih Hocam'ın bir teknik kadrosu yok, "gık" bile diyemeyen köleleri var

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'a 4-3 kaybettiği karşılaşmaya ilişkin yazdı. Uluç, "Fatih Terim'in bir teknik kadrosu yok" derken, "Ne var? 'Gık' bile diyemeyen köleleri" diye yazdı.

Uluç, "Bir kaleci aptallığı daha. Kornerlerde gördüğü ön direğin dibine adam koyarken görmediği arka direği bomboş bırakmak. Kaç gol yedi Galatasaray arka direkten. Bu hafta kaç gol seyrettik, arka direkte. Bu ülkede tek bir teknik direktör, 'Onlar değil ben bilirim' diyen ve aptallığın kopyacısı olmayan bir yürekli teknik direktör çıksa, bu hemen hepsi, aptallara göre yapılan plase penaltılar yenir mi?. Kornerlerde arka direk 'Gel de at' diye boş bırakılır mı? Fatih Hocam'ın bir teknik kadrosu yok. Rakip analizcisi yok. Maç öncesi ve sırasında fikirlerini paylaşacağı, tartışacağı yardımcısı yok. Kafasını ve kalecisini ortak çalıştıran bir kaleci antrenörü yok. Ne var? 'Gık' bile diyemeyen köleleri. Oysa 'Gerçek güneşi, fikirlerin tartışmasından doğar.' Her denene 'Başüstüne' diyen kölelerle bir yere varamazsınız!" ifadelerini kullandı.

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