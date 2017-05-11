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Spor

Hıncal Uluç: Büyük Kulüp seçiminde Beşiktaşlı ve Galatasaraylılar, Fenerbahçelilere karşı ittifak yaptı

Büyük Kulüp’ün yeni başkanı Kaptanoğlu olmuştu

11 Mayıs 2017 15:16

Sabah yazarı Hıncal Uluç, Duran Akbulut'un vefatı sonrası 21 yıl sonra başkanını değiştiren 135 yıllık Büyük Kulüp Derneği'nin seçimlerinde Beşiktaşlılar ve Galatasaraylıların, Fenerbahçelilere karşı koalisyon kurduğunu aktardı. Uluç, "Kulüpteki Beşiktaşlılar 'Yetti bu Fener yönetimi' diye kolları sıvadılar. Ama tek başlarına yetmezlerdi. Galatasaraylılarla koalisyon yaptılar" diye yazdı.
Türkiye’nin "aristokratlar" derneği olarak tanımlanan 135 yıllık Büyük Kulüp’te, Duran Akbulut’un ölümünden sonra yapılan başkanlık seçimini DATİ Yatırım Holding ve Kaptanoğlu Denizcilik Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Gündüz Kaptanoğlu kazanmıştı.

Hıncal Uluç'un Sabah gazetesinin bugünkü (11 Mayıs 2017) nüshasında yayımlanan "Büyük Kulüp'teki gizli savaş!.." başlıklı yazısı şöyle:

Duran Akbulut çok yakın dostumdu..

Büyük Kulüp'ü (Tarihi Circle d'Orient) nasıl büyüttüğünü, nasıl eski ihtişamına kavuşturduğunu, bunun için kimlerle, nasıl mücadele ettiğini iyi bilirim.

Müthiş de dost canlısı bir sevgi adamıydı..

Ölümüne nasıl üzüldüğümü yazmıştım..

Kulüp yeni başkanını hafta sonu seçti. 8 bine yakın üyesi olan kulüpte 3500 üye oy kullandı.

Gündüz Kaptanoğlu 1800, Akbulut başkanken yardımcısı olan Metin Baylav 1700 oy aldılar.

Seçimi Kaptanoğlu listesi kıl payı kazandı.

Bu tamam.. Şimdi işin içindeki işi yazalım..

(Bana anlatanların yalancısıyım, tabii..) Duran Başkan hem de çok iyi Fenerbahçeli'ydi.

Gündüz Kaptanoğlu Beşiktaşlı..

Kulüpteki Beşiktaşlılar "Yetti bu Fener yönetimi" diye kolları sıvadılar. Ama tek başlarına yetmezlerdi. Galatasaraylılarla koalisyon yaptılar. Galatasaray Üniversitesi eski rektörlerinden Ethem Tolga'yı da aralarında aldılar.

Hasta Fenerli Atila Kıyat Amiralim o listeye nasıl girdi bilmem ama, şimdi yönetim fiilen Beşiktaşlılarda..

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Sabah gazetesiHıncal UluçDuran AkbulutBüyük Kulüp DerneğiBeşiktaşGalatasarayFenerbahçeGündüz Kaptanoğlu

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