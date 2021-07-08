Hıncal Uluç: Beni Şenol Güneş'in basın toplantısına davet ettiler; güldüm acı acı ve "sil" tuşuna dokundum telefonumun, sildim attım Şenol'u

Sabah yazarı Hıncal Uluç, A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Şenol Güneş'in bugün öğle saatlerinde yapacağı basın toplantısına davet edildiğini ancak gitmeyeceğini yazdı. "İnsanların yüzüne baka baka yalan söyleyen bir adamı bir kere daha dinlemenin anlamı yok" diyen Uluç, "Beni Şenol Güneş'in basın toplantısına davet ettiler; Güldüm acı acı ve "sil" tuşuna dokundum telefonumun, sildim attım Şenol'u" ifadelerini kullandı.

Şenol Güneş'in basın toplantısının gazeteciler tarafından boykot edilmesi gerektiğini savunan Uluç, "Gayet nazikti, Türkiye Futbol Federasyonu İletişim Daire Başkanlığı'ndan gelen mail. Beni Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in perşembe günü (bugün yani) yapacağı basın toplantısına davet ediyorlardı.. Güldüm acı acı ve 'Sil' tuşuna dokundum telefonumun. Sildim attım Şenol'u.. Aslında bir iki ajans muhabiri dışında, tüm meslektaşlarım bu basın toplantısını boykot etmeliydi. İki sebepten:

1-İnsanların yüzüne baka baka yalan söyleyen bir adamı bir kere daha dinlemenin anlamı yok.

2-Lafa 'Sorumlu benim' diye başladıktan sonra, başta Federasyon Başkanı ve heyeti, sonra da tüm futbolcuları suçlayan, toplantı biterken 'Bir de kendi performansınızı eleştirir misiniz?' diyen gazeteciyi bağırarak fırçalayan ve 'Böyle soru olmaz. Ben bu tür sorulara cevap vermem' diyen birinin toplantısına gidilmemeliydi ki, yüzü kızarsın. 'Halkın öğrenme hakkı' adına görev yapan bir gazeteciyi fırçalamanın ne olduğunu öğrensin.

Ama ne işe yaradığını artık kimsenin bilmediği Türkiye Spor Yazarları Derneği, yaptığı görev gereği, en sorulması gereken soruyu sorduğu için kovulmaktan beter edilen bir spor muhabirine ve doğrudan mesleğin kendisine yapılan hakarete ses çıkarmadığı için, özellikle genç arkadaşlarım bugün gene gidecekler, gene ayni yalanları dinleyecekler" dedi.

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