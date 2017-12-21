Hıncal Uluç: Bahçeli cenazede Mesut Yılmaz'ı kenara itmiş, Erdoğan'ın yanına yapışmış!

Sabah yazarı Hıncal Uluç, cumartesi günü Beykoz'daki evinde cansız bedeni bulunan Mesut Yılmaz'ın oğlu Yavuz Yılmaz'ın cenazesinde MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yanına gelebilmek için Yılmaz'ı ittiğini iddia etti.

Uluç, "Bahçeli, Mesut Yılmaz'ın geldiğini gördüğü halde,Cumhurbaşkanı'nın yanından ayrılmamakta, hem devlet, hem cenaze protokolünü ihlal etmekte direndi. Yılmaz'ı kenara itti" dedi.

Uluç'un "Bahçeli protokolü!.." başlığıyla (21 Aralık 2017) yayımlanan yazısı şöyle:

Yavuz Donat "Bir fotoğraf" diye yazmıştı dün, Yavuz Yılmaz'ın cenaze töreninde, fikir, parti farkı ayırmadan saf tutmuş devlet ve politika liderlerinin görüntüsünü..

"İşte milletin özlediği fotoğraf" demişti..

Ben başka şey gördüm o fotoğrafta ve o fotoğrafın çekildiği canlı yayını da izledim, üstelik..

Cenazede iki protokol vardır. Bir, devlet protokolü.. Ki bir numarası Devlet Başkanıdır.

İki, cenaze protokolü..

Orda bir numara cenazenin sahibidir. Ailenin en büyüğü..

Devlet Başkanı Recep Tayyip Erdoğan. Cenaze sahibi Mesut Yılmaz.. İkisi yan yana, ortada olmalı değil mi?. Ama bu iki protokolde de yeri olmayan bir parti lideri Devlet Bahçeli, Mesut Yılmaz'ı kenara itmiş, Cumhurbaşkanı'nın yanına yapışmış. Öbür yanında da Berat Albayrak vardı, Erdoğan'ın. Ama Enerji Bakanı, Kardeş ve oğul Yılmazlar'ın geldiğini görünce yana çekildi ve yerini aileye bıraktı, saygıyla..

Başka bakanlar ve protokol sıraları Bahçeli'den çok önde olan, başkaları da aileye saygı gösterdiler.. Mesela Ana Muhalefet lideri..

Mesela başka bakanlar..

Ama Devlet Bahçeli, Mesut Yılmaz'ın geldiğini gördüğü halde,Cumhurbaşkanı'nın yanından ayrılmamakta, hem devlet, hem cenaze protokolünü ihlal etmekte direndi. Yılmaz'ı kenara itti. Oğlunun tabutunun başında değil, dışında durdu, Mesut Yılmaz bu yüzden, namazda..

Fotoğrafta asıl o vardı, Yavuz!.