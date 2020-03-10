T24 LogoT24 Logo
Spor

Hıncal Uluç: "Artık Galatasaraylı değilim" dediğim günden beri Galatasaray her maçını kazanmışmış

10 Mart 2020 07:49

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, Galatasaray'ın Sivasspor'la 2-2 berabere kaldığı maçı değerlendirdiği yazısında, sarı-kırmızılıların karşısına ilk kez zorlu bir rakip çıktığını belirterek, "İlk yarının son haftasından, 24'üncü haftaya dek 8'de 8 yapan Galatasaray'a, bu maçları ben kazandırmıştım ya.. Öyle dediler.. Uğursuzluk bendeymiş. "Artık Galatasaraylı değilim" dediğim günden beri Galatasaray her maçını kazanmışmış.." ifadelerini kullandı.

Hıncal Uluç, Galatasaray'ın zor maçlarının asıl şimdi başladığını savunduğu yazısında, "Fatih Terim, hakemlere, VAR'a söylenmeyi bıraksın. Koridor Sivas savunmasında aslında '5' atmalıydı Galatasaray! Neden atamadıklarını, maçın bandını izleyip çözsün" dedi.

Yazının tamamı için tıklayın...

ETİKETLER

GalatasarayFatih TerimHıncal UluçSivasspor
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24