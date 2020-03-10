Hıncal Uluç: "Artık Galatasaraylı değilim" dediğim günden beri Galatasaray her maçını kazanmışmış

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, Galatasaray'ın Sivasspor'la 2-2 berabere kaldığı maçı değerlendirdiği yazısında, sarı-kırmızılıların karşısına ilk kez zorlu bir rakip çıktığını belirterek, "İlk yarının son haftasından, 24'üncü haftaya dek 8'de 8 yapan Galatasaray'a, bu maçları ben kazandırmıştım ya.. Öyle dediler.. Uğursuzluk bendeymiş. "Artık Galatasaraylı değilim" dediğim günden beri Galatasaray her maçını kazanmışmış.." ifadelerini kullandı.

Hıncal Uluç, Galatasaray'ın zor maçlarının asıl şimdi başladığını savunduğu yazısında, "Fatih Terim, hakemlere, VAR'a söylenmeyi bıraksın. Koridor Sivas savunmasında aslında '5' atmalıydı Galatasaray! Neden atamadıklarını, maçın bandını izleyip çözsün" dedi.

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