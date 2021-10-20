Hıncal Uluç: Ali Koç "kan" mı istiyor?

Sabah yazarı Hıncal Uluç, bugünkü "Ali Koç 'kan' mı istiyor" başlıklı yazısında, Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'un açıklamalarını hedef aldı. Koç'un Taraftarları Sabiha Gökçen Havalimanı'na çağırmasına ilişkin olarak "Havalimanı ki, en kritik, en korunması gereken yerlerin başında gelir. O insanlar o terminale nasıl girdiler?. O gece Sabiha Gökçen'de bir facia olabilir miydi, Sayın Valim, içlerinde mesela bir kötü, tek bir kötü niyetli, mesela FETÖ'cü olsa..." ifadelerini kullandı.

Uluç, Ali Koç'un Trabzonspor mağlubiyeti sonrası maçın hemen ardından yaptığı açıklamalar ve taraftara yaptığı çağrıyı eleştirirken "Ayaklanmanın ilk adımını da kendi ilan etmişti. 'Sabiha Gökçen'e gelin' İstanbul Valisi bilmiyor mu?. Vilayette gazeteleri okuyan ve Vali'yi bilgilendiren bir ofis yok mu? Orası hem de ne masum yürüyüşleri yasaklayan vilayet değil mi? O terminal içinden çekilen fotoğraflar ne? Havalimanı ki en kritik, en korunması gereken yerlerin başında gelir. O insanlar o terminale nasıl girdiler?. O gece Sabiha Gökçen'de bir facia olabilir miydi, Sayın Valim, içlerinde mesela bir kötü, tek bir kötü niyetli, mesela FETÖ'cü olsa. 'Sabiha Gökçen'e gelin, ayaklanın' diye çağrı yapan Ali Koç'un topladığı o kalabalık, bir patlamayla ilk kan döküldükten sonra, bir daha durdurulabilir miydi?" ifadelerini kullandı.

"İstanbullular, hele de Kadıköylüler, Fener maçı olduğu gün sokağa çıkmayın" diyen Uluç, "Bu 'Fenerbahçe artık kendi haklarını kendi koruyacaktır. Beni ve sözlerimi, önerilerimi dikkatle izleyin. Yeniden toplanacak ve gerekenleri yapacağız. Ayaklanacağız. Bedel ödeteceğiz' çağrıları 6222 ihlali değilse, sorumlusu olduğunuz yasa neyi yasaklıyor, neyi suç sayıyor ve savcılar o suç ve suçlu için hangi eylemi yapıyor, hele bir söyleseniz? İstanbullular, hele de Kadıköylüler! Fener maçı olduğu gün sokağa çıkmayın! Benim elimden gelen sadece bunu yapmak!" diye yazdı.

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