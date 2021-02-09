Hıncal Uluç: Ali Koç, "Fenerli Sağlık personeline bir jest yapalım, maça gelsinler" demiş, Nihat Özdemir "Emrin olur" demiş gene

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, bugünkü yazısında Fenerbahçe-Galatasaray maçında sahaya seyirci alınmasını eleştirdi. Daha önce TFF Başkanı Nihat Özdemir'in federasyonu Ali Koç’a göre yönettiğini söyleyen Uluç, "Ali Koç, 'Fenerli Sağlık personeline bir jest yapalım, maça gelsinler' demiş, Nihat Özdemir 'Emrin olur' demiş gene" diye yazdı.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından kendisini Fatih Terim'in aradığını söyleyen Uluç, "Maç bitti. İki komşum var, birlikte izlediğimiz onlar ve Caner gitti. Vakit erken. Bir film seçtim, Netflix'ten seyredeceğim. Telefonum çaldı.. Arayan, kutlayan çok oluyor ya. İnanamadım. Fatih Hocam arıyor. Terim! Ve ne için arıyor, biliyor musunuz? İşte bu resim için. Seyirci yasak. Nihat Özdemir Federasyonu 3 büyükler emrinde ya. Sadece localar, yani maç başı küçük bir serveti hem de dolarla ödeyebilenlere ayrıcalık tanımış. Onlara yasak yok. Hem de devlet hafta sonlarını herkese yasaklarken, mesela iki sokak ötemde oturan Yaso'nun eşi Can Sayın cumartesi, pazar geceleri sokağa çıkıp bize gelemezken, bu localara gidenlere İstanbul yolları serbest. Nasıl serbest bilen yok?" dedi.

Uluç, "Ali Koç, Nihat Özdemir'e 'Fenerli Sağlık personeline bir jest yapalım, maça gelsinler' demiş. Ali Koç dedi mi, Nihat Özdemir 'Başüstüne' der ya, Zorlu'dan beri; 'Emrin olur' demiş gene. Ve o Sağlık personeli ile Locadakiler Galatasaray sahaya çıkar çıkmaz, isim vererek, başta Fatih Terim ve Arda Turan olarak, isim vererek anasından başlayıp karısına, bacısına o rezil, o ayıp, o utanç verici 'Sinkaflı küfürler'e koro halinde başlamışlar" diye belirtti.

Fatih Terim'in kendisini aradığında söylediklerini aktaran Uluç, "Fatih Hocam, maçı da liderliği de değil; o kendisine ve oyuncularına, adları verilerek sinkaflı küfürlerle saldırılırken Şeref (!) Tribünü'nü anlatıyor bana. Ona asıl dokunan şey o işte. 'Spor Bakanı orda. Futbol Federasyonu Başkanı orda. Federasyon temsilci ve gözlemcisi ordayken, bana ve futbolcularıma, isimlerimizle birlikte, ana, avrat, bacı sövülüyor ve hiç kimse müdahale etmiyor, Hıncal. Şimdi gel de sevin bakalım maç kazandın diye'" şeklinde ifade etti.

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