Hıncal Uluç: Ağabeyi 'başkan' diye takımın başına zembille inen sarı çizmeli Mehmet Ağa!..

Sabah yazarı Hıncal Uluç, Galatasaray Futbol Sorumlusu Mehmet Özbek'in yeni teknik direktör arayışlarına girdiğini belirterek "Yandı gülüm keten helva.. O zaman Galatasaray tümden ölmüş, ağlayanı yok.. Takımı bu hale düşürenlerin başında gelmiyor mu, futbolun içinde yaşanmış tek günü olmadığı halde, ağabeyi 'Başkan(!)' diye takımın başına zembille inen sarı Çizmeli Mehmet Ağa!.." diye yazdı.

Hıncal Uluç'un Sabah gazetesinin bugünkü (13 Nisan 2017) nüshasında yayımlanan 'Mesleğin bittiği noktada...' başlıklı yazısı şöyle:

Başakşehir karşısında rakip kaleye isabetli tek şut atmayarak, tarihinin yüz karası maçını oynayan Galatasaray'ın, referandum sayesinde 15 gün ara bulması bir talih.. Ama bu 15 günün sonunda, Fenerbahçe ile oynayacak olması da ayni derecede büyük talihsizlik.. Çünkü herhangi bir takıma bir kere daha yenilmekle, kendi sahasında Fenerbahçe'ye, hem de bu Fenerbahçe'ye kaybetmek arasında büyük fark var..

Salı akşamı 90a programında, Güven Taner, Kemal Belgin ve Serkan Korkmaz dostlarıma sordum..

"Bu 15 gün içinde Galatasaray'da, bir şeyler bekliyor musunuz?."

Hiçbiri hiçbir şey beklemiyordu.. Haklıydılar..

Takımı bu rezil hallere düşüren ve mükafat olarak daha geçen gün Kongre'den ibra alan Yönetim'den ne beklenebilirdi ki?.

Daha da rezil olmayacaklarına göre oturup Fener maçını bekleyecekler, hasbelkader bir mucize olur da, yenilmezlerse, utanmadan devam edeceklerdi tabii..

Dün sabah gazetelerde bir haber okudum. Masa başında yazıldığı belli.. Bu tür haberleri, her kulüp sıkıntıda olduğunda üretirler..

"İgor için son şans.. Fener'i yenemezse gidecek!."

Gerçekleri haber almak ve yazmak, yani muhabirlik bitti. Son örneğini de geçen hafta yaşadık. İgor'un Başakşehir maçına Adana'yı 4-0 yenen kadro ile çıkacağını "Haber" diye yazdılar ve sahaya çıkan, baştan aşağı oynanmış o garip on biri görünce de utanmadılar..

Yahu bir gazetede iması olmaz mı?. Hadi ne yapacağını bilmiyorsun, bari, ima et, bir milim haber alma imkânın olsun.. "İgor sürpriz yapabilir" de be adam, eğer sende "Muhabirlik" denen mesleğin "M"si varsa..

Nerde..

Ne muhabir var, ne de hesap soran müdür!.

İşte o masa başında ahvale bakıp haber uyduranlar, indirmişler raftan "Son şans" formatını.. İçine "Galatasaray ve İgor" isimlerini koyup prototip haber yapmışlar, bininci defa.. Yiyen çıkar diye..

Fener'e kendi sahasında yenilirse İgor zaten gider, Dursun kellesini kurtarsın, vakit kazansın diye.. O zaman da, kes bu sallama haberinin kupürünü koy sayfaya reklam yap.. "Biz yazmıştık" de..

Efendim, bu ısmarlama haber doğruysa, Futbol Sorumlusu Mehmet Özbek, yeni Hoca için araştırmalara başlamış!..

Yandı gülüm keten helva.. O zaman Galatasaray tümden ölmüş, ağlayanı yok.. Takımı bu hale düşürenlerin başında gelmiyor mu, futbolun içinde yaşanmış tek günü olmadığı halde, ağabeyi "Başkan(!)" diye takımın başına zembille inen sarı Çizmeli Mehmet Ağa!..

Geçmişi öldürdü, şimdi geleceği de yok edecek öyle mi?.

Mehmet ve onun bulacağı Hoca, Galatasaray'ı içine düştüğü bu foseptik çukurundan çıkaracak, öyle mi, bu komik yönetim baştayken hem de?.