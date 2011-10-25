Himalayalar'daki Çin buzulları eriyor

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Çin bilimler akademisinden Li Zhongxing yönetimindeki bilimadamlarının yaptığı ve bugün "Environmental Research Letters" dergisinde yayımlanan araştırmada, Çin'in güneybatısında yer alan 11 meteoroloji istasyonunun yaklaşık yüzde 77'sinin, 1961 ve 2008 yılları arasında önemli oranda sıcaklık artışı gösterdiği ortaya kondu. Araştırmada, 4000 metre irtifada bulunan 14 gözlem istasyonunda sıcaklık artışının 1.73 derece olduğu, bu oranın geçen yüzyılda saptanan ortalama sıcaklık artışının iki katı olduğu belirtildi. Araştırmacıların, buzulda, kısmen küresel ısınmadan kaynaklanmış olabileceği düşünülen üç değişiklik saptadıkları kaydedildi.Araştırmada, birçok buzulun incelenmesinin sonucunda, bu buzullarda "ani azalma" belirtileri görüldüğü ve kütlelerinde de önemli oranda düşüş saptandığı, Pengqu nehri havzasındaki 999 buzulun 1980 ve 2001 yılları arasında 131 kilometrekarelik bir alanı kaybettiği belirtildi. Araştırmanın, buzulların erimesiyle beslenen buzul göllerinin yüzeyinin arttığını da ortaya koyduğu kaydedildi. Araştırmacılar, buzulların binlerce ekosistemin tamamlayıcı bir parçası olduğunu ve insan nüfusu için çok önemli bir rol oynadığını söyledi.