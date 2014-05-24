Himalayalar’da buzul yarığına düşen dağcı, kendi çabasıyla 6 saatte kurtuldu

44 yaşındaki John All, Himalayalar’da tırmanış esnasında 22 metrelik yükseklikten düştü. Aynı zamanda coğrafya profesörü olan John All, Himalayalara bilimsel araştırma için tırmandığını belirtti düştüğü anı “Düz arazide yürürken birden bire buzul yarığının içine düştüm. Sağa sola savrulurken buz baltamla buzul duvarına tutunmaya çalıştım. Ama bunu tek elle yaptığım için omzum çıktı” şeklinde anlattı.

Düşüş esnasında bir kolu ve 5 kaburgası kırılan ve kamerasıyla kayıt yapan ABD'li dağcının yarıktan çıkması 6 saatini aldı.

John All, yaşadıklarıyla ilgili “Biraz dinlenip bir çıkıntıya tırmandım. Ne kadar kötü yaralandığımın farkındaydım. Sağ kolumu oynatamıyordum. Kırılan kaburgalarım nedeniyle güçlükle nefes alabiliyordum. Öleceğimi düşündüm. Çünkü yarıklara düşen dağcılar genelde hayatta kalmaz” şeklinde konuştu.

Yaraları nedeniyle güçlükle hareket eden All, buzul yarığından çıktıktan sonra 3 saat yürüyerek kamp alanına ulaştı. Buradan yardım sinyali gönderen dağcı, kampa gelen helikopterle kurtarıldı.