T24 LogoT24 Logo
Dünya

Himalayalar’da buzul yarığına düşen dağcı, kendi çabasıyla 6 saatte kurtuldu

Himalayalar'da 6 bin metrede tırmanış yaparken buzul yarığına düşen kolu ve 5 kaburgası kırılan dağcı mucize eseri kurtuldu

24 Mayıs 2014 18:01

44 yaşındaki John All, Himalayalar’da tırmanış esnasında 22 metrelik yükseklikten düştü. Aynı zamanda coğrafya profesörü olan John All, Himalayalara bilimsel araştırma için tırmandığını belirtti düştüğü anı “Düz arazide yürürken birden bire buzul yarığının içine düştüm. Sağa sola savrulurken buz baltamla buzul duvarına tutunmaya çalıştım. Ama bunu tek elle yaptığım için omzum çıktı” şeklinde anlattı.

Düşüş esnasında bir kolu ve 5 kaburgası kırılan ve kamerasıyla kayıt yapan ABD'li dağcının yarıktan çıkması 6 saatini aldı.

John All, yaşadıklarıyla ilgili “Biraz dinlenip bir çıkıntıya tırmandım. Ne kadar kötü yaralandığımın farkındaydım. Sağ kolumu oynatamıyordum. Kırılan kaburgalarım nedeniyle güçlükle nefes alabiliyordum. Öleceğimi düşündüm. Çünkü yarıklara düşen dağcılar genelde hayatta kalmaz” şeklinde konuştu.

Yaraları nedeniyle güçlükle hareket eden All, buzul yarığından çıktıktan sonra 3 saat yürüyerek kamp alanına ulaştı. Buradan yardım sinyali gönderen dağcı, kampa gelen helikopterle kurtarıldı.

 

 

ETİKETLER

himalayalardağcıjohn allbuzul yarığıkutuldu6 saatte

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24