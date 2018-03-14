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Hilye-i Şerif'i rölyef sanatı ile bakıra işledi

Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta 7 yıldır bakır rölyef ustalığı yapan Necmettin Sadıkoğlu, Hazreti Muhammed'in suretini anlatan Hilye-i Şerif'i rölyef sanatı ile bakıra işledi

14 Mart 2018 15:15

Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta 7 yıldır bakır rölyef ustalığı yapan Necmettin Sadıkoğlu, Hazreti Muhammed\'in suretini anlatan Hilye-i Şerif\'i rölyef sanatı ile bakıra işledi.
Sivas\'ta oturan evli ve 3 çocuk babası Necmettin Sadıkoğlu (45), 7 yıldan bu yana Sivas Belediyesi İhramcızade Kültür Sanat Merkezi\'nde bakır rölyef eğitmeni olarak çalışıyor. Sakarya Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi\'nden mezun olan Necmettin Sadıkoğlu, merkezde yaptığı çeşitli çalışmaları ile dikkat çekiyor. Sadıkoğlu, son olarak Hazreti Muhammed\'in suretini ve fiziksel özelliklerini anlatan Hilye-i Şerif-i bakıra kabartma olarak işledi. 2 ay süren zorlu bir çalışmanın ardından 1 metre 30 santim boyutundaki eseri tamamlayan Sadıkoğlu çalışmasına paha biçemiyor. 
\'BU TİP ESERLERİN FİYATI OLMAZ\'
Sadıkoğlu, eserin tamamını el işçiliği ile yaptığını söyledi. Hilye-i Şerif\'i bakıra 2 ayda işlediğini belirten Sadıkoğlu, \"Hilye-i Şerif\'e Peygamber Efendimizin yazımsal resmi deriz. Biliyorsunuz; hiçbir zaman peygamber efendimizin resmi yapılmamıştır, yapılmayacaktır. Bunu ilk yapan Hazreti Ali efendimizdir. Bunu okuyup, evinin en güzel yerinde bulundurana çok faydalı olduğuna inanılır. Bunu yapmam yaklaşık 2 ay sürdü. Herhangi bir kimyasal kullanılmadım. Hepsi el işçiliğidir. Tek tek kabartmalarını işledik. 2012 yılından itibaren zırnıklama sistemiyle Türkiye\'de bu tarzda çalışmalar yapıyoruz. Bakırı zırnıklama sistemiyle yapıp, bu boyuta getirdik. Hilye-i Şerif\'in kağıt ebatında yapılmışı var, ama bakır kabartma olarak, rölyef olarak, Türkiye\'de bunun ilk olduğunu iddia ediyoruz. Bu tip eserlerin fiyatı olmaz. Bu tip eserlerin hediyesi olur. Ama ben buna paha biçemiyorum\" dedi.
\'HİLYE-İ ŞERİF YARIŞMASINA KATILACAĞIM\'
Yaptığı eseri yarışmalara götüreceğini söyleyen Sadıkoğlu, \"Yaptığım bu eseri isteyen çok kişi var. Fakat şu anda bir süre daha atölyemi şereflendirmesi, onurlandırması en büyük isteğimdir. Bu tabloyu atölyemde bir süre sergiledikten sonra Türkiye ve dünya genelinde düzenlenen Hilye-i Şerif yarışmaları var. Bu eserimizle yarışmalara katılıp, Sivas\'ı en güzel şekilde temsil edeceğiz\" diye konuştu.

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