Hilvan'da tarlada gömülü bidonlarda 108 kilo esrar ele geçti

HİLVAN (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA\'nın Hilvan ilçesinde, polisin arama yaptığı bir tarlaya gömülü bidonlarda 108 kilo esrar ele geçirildi.

Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Hilvan\'da bir kişinin arazisinde esrar gizlediği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, savcılık kararıyla ismi açıklanmayan şüphelinin evine operasyon düzenledi. Evde suç unsuruna rastlamayan ekipler daha sonra eğitimli köpek kullanarak şüphelinin arazisinde inceleme yaptı. Arazide yapılan aramada toprağa gömülü bidonlarda 108 kilo esrar ele geçirildi. Esrara el koyan polis, tarla sahibi şüpheliyi gözaltına alarak sorgulamaya başladı.



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