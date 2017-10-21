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Hilvan’da otomobil devrildi: 4 yaralı

Mustafa UFAK/HİLVAN (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA’nın Hilvan İlçesi’nde kontrolden çıkıp devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

21 Ekim 2017 01:01

Mustafa UFAK/HİLVAN (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA’nın Hilvan İlçesi’nde kontrolden çıkıp devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Hilvan- Diyarbakır karayolunun 10\'uncu kilometresinde meydana geldi. Van’dan Antalya’ya giden Mustafa Kalkan yönetimindeki 07 SB 040 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp devrildi. Kazada, sürücü Mustafa Kalkan ile yanındaki Emsal Sarı, Aydın Öğke ve Zeki Öğke yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Hilvan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, ilk müdahalelerinin ardından da Şanlıurfa’daki hastanelere sevk edildi.

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