Hilvan’da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Mustafa UFAK/HİLVAN (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA’nın Hilvan İlçesi’nde, iki otomobilin çarpıştığı kazada, 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Hilvan- Diyarbakır karayolunun 5\'inci kilometresi Göktepe Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kavşaktan dönmeye çalışan Sinan Bedlek yönetimindeki 07 BRV 72 plakalı otomobil ile Hilvan yönüne giden Murat Tavşan yönetimindeki 34 NR 0105 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Sinan Bedlek ile yanındaki Nevrez, Hülya ve Kamile Bedlek yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Hilvan Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Durumları ağır olan Hülya ve Kamil Bedlek, buradaki ilk müdahalelerinin ardından Şanlıurfa’ya sevk edildi.

FOTOĞRAFLI