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Hilvan'da, Cumhurbaşkanı'na hakarete tutuklama

Mustafa UFAK/HİLVAN (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA'nın Hilvan İlçesi'nde, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Yusuf C

08 Eylül 2017 17:48

Mustafa UFAK/HİLVAN (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA\'nın Hilvan İlçesi\'nde, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Yusuf C., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Hilvan\'ın Hoşin Mahallesi\'nde oturan Yusuf C., sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a hakaret ettiğinin saptanması üzerine, dün gece jandarma tarafından gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı\'nda sorgulamasında paylaşımı başkasının yaptığını ileri sürerek kabul etmeyen Yusuf C., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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