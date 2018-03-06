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Hilvan'da cezaevi firarisi yakalandı

HİLVAN (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, geçen yıl cezaevinden firar eden Bülent B

06 Mart 2018 14:18

HİLVAN (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA\'nın Siverek ilçesinde, geçen yıl cezaevinden firar eden Bülent B., Hilvan\'da jandarma tarafından yakalandı.
Siverek Kapalı Cezaevi\'nden bir yıl önce firar eden ve 19 ayrı suçtan adli kaydı olan Bülent B.\'nin Hilvan\'da olduğu bilgisi üzerine jandarma harekete geçti. \'Uyuşturucu madde ticareti yapmak, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp nitelikli dolandırıcılık yapmak\' suçlarından aranan cezaevi firarisi Bülent B., ekiplerin çalışmasıyla yakalandı.
Hilvan Jandarma Komutanlığı\'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bülent B., tutuklanarak Siverek Kapalı Cezaevi\'ne gönderildi.

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