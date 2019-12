Hilton Worldwide ile 'Tatile Kaçış' başlıyor!

T24 -

Dünya çapında 2800 otelin dahil olduğu ‘Tatil’e Kaçış’ fırsatından yararlanmak isteyenlerin 15 Temmuz 2010 tarihine kadar rezervasyon yaptırmaları ve seyahatlerinden en az yedi gün önceden tatillerini satın almaları, ayrıca rezervasyon anında ödemenin tamamını gerçekleştirmeleri gerekiyor. İndirimler otellere göre farklılık gösteriyor.‘Tatil’e Kaçış’ ile konuklarına, seyahatlerindeki konaklamaları için müthiş bir indirim fırsatı sunduklarını belirten Hilton Worldwide Global Müşteri Pazarlamadan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Jeff Diskin ayrıca “Tatil’e Kaçış” ile konuklarımızı, dünya çapındaki binlerce otelimizde Hilton Worldwide konukseverliğinin tadını çıkarmaları yeni yerler keşfetmeleri ya da sevdikleri tatil bölgelerini yeniden ziyaret etmeleri için teşvik ediyoruz” diyor.Katılımcı otellerden ve uğrak yerlerinden bazıları aşağıda yer alıyor:Rome Cavalieri – Waldorf Astoria Collection markasına dahil olan bu 5 yıldızlı otel, 60 dekarlık verimli Akdeniz yeşillikleri içinde kurulu ve Roma’nın zarif ufuk çizgisine bakıyor.Hilton Los Cabos Beach & Golf Resort – AAA Four Diamond Ödülü alan bu lüks kumsal oteli, Meksika’nın en sakin kumsallarından birinde yer alıyor.Doubletree by Hilton San Juan, PR – Porto Riko başkentinin popüler Condado bölgesinde yer alan bu modern, eksiksiz hizmet sağlayan otel, kente özgü karmaşadan uzak konforu ve sıcak konukseverliği sunuyor.Hilton Garden Inn Sonoma County – Kendall-Jackson Wine Center gibi pek çok ödüllü Kuzey Kaliforniya şarap evinden kısa bir sürüş uzaklığındaki bu otel, iş ve hafta sonunu geçirme amacıyla seyahat edenler için ideal.Hampton Inn & Suites Williamsburg-Central – Konuklar, Koloniyal Williamsburg’u (Virginia) ziyaret ederken Amerikan Devrimi’nin ufukta belirdiği 220 yıl öncesine uzanıp, aynı anda da Hampton’da kalarak 21. yüzyıl konforunu tadıyor.Homewood Suites by Hilton Tampa - Port Richey – Florida oteli, tam donanımlı mutfağı olan, geniş hacimli stüdyo, bir ve/veya iki yatak odalı otel süitleri sunuyor. Bu otele evcil hayvanlarınızı da beraberinizde getirebilirsiniz."Tatil’e Kaçış" rezervasyonu yaptıran ve Hilton HHonors üyesi olan konuklar, promosyonun avantajlarının yanı sıra konaklamalarında her zaman olduğu gibi puan ve mil de kazanıyorlar.“Tatil’e Kaçış” Rezervasyonu’nun avantajları ilgili daha fazla bilgi edinmek ve Hilton Worldwide portföyü içindeki markalara ait otellerde rezervasyon yaptırarak yüzde 30’a varan indirimlerden yararlanmak için Hilton.com/tatil adresini ziyaret edebilirsiniz.Hilton Worldwide; konaklama sektöründe; lüks ve eksiksiz hizmet sağlayan otel ve resortlardan, uzun süre konaklamalı süitlere ve orta düzey fiyatlı otellere kadar geniş bir yelpazeye sahip lider bir global ağırlama şirketidir. Doksan yılı aşkın bir süredir Hilton Worldwide; iş ve tatil amacıyla seyahat edenlere konaklamada, hizmette, konforda ve değerde en iyisini sunmaktadır. Şirket, tüm global markalarıyla, mükemmel konaklama deneyimleri sunma geleneğini sürdürmeye odaklanmıştır. 81 ülkedeki 3 bin 500’den fazla otelde Waldorf Astoria Hotels & Resorts, Conrad Hotels & Resorts, Hilton, Doubletree, Embassy Suites Hotels, Hilton Garden Inn, Hampton Hotels, Homewood Suites by Hilton, Home2 Suites by Hilton ve Hilton Grand Vacations markalarıyla hizmet vermektedir. Şirket ayrıca, dünya kalitesindeki konuk ödül programı olan Hilton HHonors®’ı yürütmektedir.Hhonors.com/tatil adresi üzerinden online rezervasyon yaptıran konuklar; 28 Mayıs-6 Eylül 2010 tarihleri arasında yapacakları konaklamalarda yüzde 30’a varan indirim fırsatları yakalarken bu. İndirimli fiyatlara kahvaltı da dahil. Üstelik, Tatil’e Kaçış’ için Türk Hava Yolları’nı (THY) seçen konuklar 500 Mil Puan da kazanıyor. Promosyona Waldorf Astoria Hotels & Resorts, Conrad Hotels & Resorts, Hilton Hotels, Doubletree, Embassy Suites Hotels, Hilton Garden Inn, Hampton Hotels ve Homewood Suites by Hilton otelleri dahil olduğu da bildirildi.konuyla ilgili detaylı bilgi içinadresini ziyaret edebilirsiniz.