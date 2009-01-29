'Hilton otel kalacak'

Aydın Doğan, Hilton’la ilgili asılsız iddialara yanıt verdi: Hilton ne rezidans, ne ticaret merkezi olacak. Yenilenecek ve otel olarak kalacak



Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Doğan, hükümete yakın basın kuruluşları tarafından sık sık gündeme getirilen “Hilton Oteli’ni yıkıp rezidans yapacak” iddialarına açıklık getirdi.



İddia, Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak açıklanmasından sonra Yeni Şafak gazetesi tarafından bir kez daha gündeme getirilmiş, gazete, özetle şöyle yazmıştı:

“Doğan Grubu, Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekliyor, çünkü Aydın Doğan, Hilton Oteli konusunda Kılıçdaroğlu’ndan söz almış. İş Bankası’nın elindeki POAŞ hissesinin Doğan Grubu’na satılması kararının altında İş Bankası Yönetim Kurulu üyesi Kemal Kılıçdaroğlu’nun imzası var.”



Aydın Doğan, Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan’ın sorularına verdiği yanıtlarda, bu iddiaların asılsızlığını beş maddede şöyle anlatı:



Beş maddelik yanıt



“Bir: Kemal Kılıçdaroğlu ile hayatımda ilk kez, bugün (önceki gün) katıldığım gazeteci dostum Orhan Duru’nun cenaze töreninde tanıştım... Kendisine “hayırlı olsun” dedim... Bu tanışmadan önce Kemal Kılıçdaroğlu ile herhangi bir temasım, görüşmem olmadı...

İki: Ben Kemal Kılıçdaroğlu ile mahkemeliğim... Geçmişte hakkımızda ileri sürdüğü haksız ve asılsız bir iddia nedeniyle Kılıçdaroğlu hakkında hem ceza davası hem de tazminat davası açtık... İki dava ile ilgili yargı süreci devam ediyor...

Üç: İlan ediyorum: Benim Hilton diye bir meselem yok... Bu konu benim gündemimin dışında... Ama ne yazık ki yandaş basın bu konuyu gündemde tutmak için gayret sarf ediyor... Açıkça söylüyorum: Hilton arazisini rezidans yapmayacağım, iş merkezi de yapmayacağım... Bina yenilenecek ve otel olarak devam edecek...

Dört: Ayrıca ‘İş Bankası’nın elindeki POAŞ hissesinin Doğan Grubu’na satılması kararının altında İş Bankası Yönetim Kurulu üyesi Kemal Kılıçdar-oğlu’nun imzası var” diye bir yalan uydurmuşlar... O satışın gerçekleştiği tarihte Kemal Kılıçdaroğlu İş Bankası’nda değil Meclis’teydi.

Beş: Bu kadar yalanı “Baba Tahir” bile uyduramaz...”



