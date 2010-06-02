Hilmi Özkök'ün ifadesi alınsın talebi

T24- Balyoz Güvenlik Harekat Planı soruşturması kapsamında tutuklanan 1'inci Ordu eski komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın avukatları Celal Ülgen ve Hüseyin Ersöz, savcılığa verdikleri dilekçe eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Hilmi Özkök'ün ifadesinin alınmasını istedi.

Çetin Doğan'ın avukatları 2001-2003 arasında bir darbe hazırlığı yapılıp yapılmadığının, ihbar yapılmış ise buna ilişkin ne gibi çalışmaların yapıldığının da MİT'ten sorulmasını talep etti.

Avukat Celal Ülgen ve Hüseyin Ersöz savcılığa verdikleri 4 sayfalık dilekçede Çetin Doğan'ın 1'nci Ordu Komutanlığı görevini yaptığı dönemde bir seminer çalışması gerçekleştirildiğini, savcılıkca soruşturma konusu yapılan dokümanların bir kısmının 5-7 Mart 2003'teki bu seminerde tutulan notlar olduğu, diğer dijitallerin ise sonradan üretilen dokümanlar olduğunu öne sürdüler.

Avukat Celal Ülgen ve Hüseyin Ersöz dilekçenin devamında şunlara yer verdi: "Yasal seminer çalışması kapsamında tutulan seminer notları ve müvekkilimizin emirleri doğrultusunda kayda alınan ses bantları 'GDZLD' gizlilik derecesinde ordu karargahında muhafaza altına alınmıştır. Dolayısıyla gizlilik derecesinde özel güvenlik tedbirleri çerçevesinde muhafaza altında tutulan bu dokümanların kim/kimler tarafından, ne zaman karargâh dışına çıkarıldığı da araştırılması gereken bir husustur.

Zira bu belgelerin 1'inci Ordunun kozmik odası dışına çıkarılması ve çıkarıldıktan sonra üzerinde sahtecilik yapılması iç içe iki ayrı suçu oluşturmaktadır. Bunlardan biri (gizli) gizlilik dereceli belgelerin çalınması ve servis edilmesi diğeri ise bu belgeler üzerinde tahrifat ve montaj yapılarak sahte resmi evrak düzenlenmesidir. Bu hususta savcılığınızın bir soruşturma başlatması ve bilirkişi raporları ile sabit olan bu suçların faillerinin derhal ortaya çıkarılması gerekmektedir."

Gizli gizlilik derecesine sahip yasal seminer çalışmasına ilişkin dokümanların 1'nci Ordu Karargahından nasıl çıkarılmış olabileceğinin kamuyoyunca ve müvekkileri tarafından sorgulandığını, dönemin Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök'ün de bu konuda çeşitli gazetelere röportajlar verdiğini hatırlatan avukat Celal Ülgen ve Hüseyin Ersöz, yapmış olduğu değerlendirmeler göz önüne alındığında Özkök'ün bu konuda ifadesine başvurulmasının soruşturma sürecine katkı sağlayacağını kaydettiler.

Genelkurmay eski Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök'ün ifadesinin alınmasını talep eden avukat Celal Ülgen ve Hüseyin Ersöz, 5-7 Mart 2003'de düzenlenen yasal seminer çalışması notlarının 1'nci Ordu Karargahı arşivinden hangi tarih/tarihlerde incelenmek üzere dışarı çıkarıldığının ve de hangi tarihte evrakların yerine konulduğunun Genelkurmay Başkanlığı'ndan sorulmasını da talep ettiler.

Ayrıca 2001-2003 arasında bir darbe hazırlığı yapılıp- yapılmadığının, MİT'e yapılmış bir ihbarın bulunup bulunmadığının, ihbar var ise bu ihbarlar sonucunda bir çalışma yapılıp yapılmadığının, Başbakanlık ve Genelkurmay Başkanlığı ile Cumhurbaşkanlığı'na konunun iletilip iletilmediğinin, iletilmişse bu konu ile ilgili bir hukuki inceleme başlatılıp-başlatılmadığının sorulmasını istediler.