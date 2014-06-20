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Hilmi Özkök: Yeniden yargılama başladığında seve seve tanıklık yaparım

Eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök, Anayasa Mahkemesi’nin 'Balyoz' kararını değerlendirdi

20 Haziran 2014 09:03

Anayasa Mahkemesi’nin Balyoz kararına çok sevindiğini belirten eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök, “Balyoz” davasında yeniden yargılama başladığında tanıklık yapabileceğini söyledi. Özkök, “Gitmemek olur mu? Davet geldiğinde gönülden seve seve giderim" dedi.

Hürriyet gazetesine konuşan emekli Orgeneral Özkök, karara çok sevindiğini belirterek, “Haksızlığın önlenmesinden dolayı memnunum" dedi.

Hilmi Özkök, yeniden yargılama sürecinde davet gelmesi durumunda tanıklık yapacağını ifade ederek, “Gitmemek olur mu? Kim olursanız olun davet gelirse gitmek mecburiyetiniz var. Davet geldiğinde gönülden seve seve giderim" diye konuştu.

Davet edilmesi durumunda nasıl bir ifade vereceği sorusuna ise Özkök, "Kasaptaki ete soğan doğranmaz. O nedenle çağrılmadan, bir davet gelmeden, bir şey söylemem ne doğru ne de yakışık olur” şeklinde konuştu.

 

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