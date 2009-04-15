Hilmi Özkök toplantıya neden katılmadı?

Özkök, Genelkurmay Başkanı Org. Başbuğ'un Harp Akademileri Komutanlığı'ndaki toplantısına katılmaması üzerine yapılan spekülasyonlara yanıt verdi.



Org. Başbuğ’un, Harp Akademileri Komutanlığı’nda yaptığı ’Yıllık Değerlendirme’konuşmasında gözler eski Genelkurmay başkanlarından Hilmi Özkök’ü aradı. Ancak Özkök toplantıda yoktu. Özkök, toplantıya katılmama nedeni olarak İzmir'de yaşamasını gösterdi.



Emekli Genelkurmay Başkanlarının tamamına yakınının İstanbul'a yerleştiğini belirten Özkök, "Onlar benzer toplantılara kolaylıkla katlabiliyor. Ben de İstanbul'da olsam zevk ve heyecanla katılırdım" diye konuştu.



Hilmi Özkök, canlı yayınlanan bu toplantıları her yerden izlemenin de mümkün olduğunu vurguladı.





Karadayı ve Büyükanıt geldi



Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un, Harp Akademileri Komutanlığı'nda yaptığı 'Yıllık Değerlendirme Konuşması'nda ilginç ayrıntılar vardı. Başbuğ, konuşmasını yapmak için kürsüye çıkmadan önce eski Genelkurmay Başkanları İsmail Hakkı Karadayı ve Hüseyin Kıvrıkoğlu'nun ortasına oturdu, Yaşar Büyükanıt da davetliler arasında yerini almıştı. Gözler eski Genelkurmay Başkanlarından Hilmi Özkök'ü aradı ancak Özkök yoktu. Özkök'ün davet edildiği ancak katılmadığı belirtildi.



Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un yıllık değerlendirme konuşmasını yaptığı Harp Akademileri Komutanlığı Çok Amaçlı Salonu tamamen doldu. Davetliler, saatler öncesinden yerlerini aldı. Salonu Harp Akademisi öğrencileri, emekli üst düzey askerler, akademisyenler ve gazeteciler doldurdu.





Konuşmasını yapmak için salona giren Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, protokol sırasında yer alanların ellerini tek tek sıktı. Başbuğ, Eski Genelkurmay Başkanları İsmail Hakkı Karadayı ve Hüseyin Kıvrıkoğlu'nun ortasına oturdu. Eski Genelkurmay Başkanlarından Yaşar Büyükanıt davetliler arasında yer alırken, eski Genelkurmay Başkanlarından Hilmi Özkök'ün olmaması ise dikkat çekti.



İlk kez davet edildiler



Bazı gazeteciler Genelkurmay Başkanlığından ilk kez davet aldı. Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Karaalioğlu, aynı gazetenin Ergenekon sürecinde adı sıkca gündeme gelen yazarı Şamil Tayyar, gazeteciler Nazlı Ilıcak ve Ali Bayramoğlu da davetliler arasında yer aldı.



Kimler katıldı



TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin ile birlikte gazeteciler M. Ali Birand, İsmet Berkan, Murat Yetkin, Ali Kırca, Mehmet Altan, Şamil Tayyar, Nazlı Ilıcak, Mustafa Karaalioğlu, Can Dündar, Ali Bayramoğlu, eski Genelkurmay başkanlarından İsmail Hakkı Karadayı, Hüseyin Kıvrıkoğlu, Yaşar Büyükanıt.



Saat tuttu



Genelkurmay Başkanı Orgeneral Başbuğ, kolundan çıkardığı saatini masanın üzerine koydu. Yaklaşık 2 saat süren konuşmasının ardından saatini koluna takmak yerine cebine koydu. Konuşmanın ardından konuklar onuruna verilen öğle yemeği öncesi Başbuğ, davetlilire yemek salonun girişinde karşılayıp tek tek içeri davet etti.

